Miriam Leone festeggia i 40 anni ballando scatenata sulla spiaggia nel resort di lusso in Medio Oriente: guarda

Regala un video social: celebra il compleanno col marito Paolo Carullo e il figlioletto Orlando

Ha scelto il Six Senses Zighy Bay che offre ville e suite ognuno con piscina privata e tante comodità

E’ un giorno di quelli importanti, un 14 aprile da ricordare per sempre. Miriam Leone festeggia i 40 anni ballando scatenata sulla spiaggia nel resort di lusso in Medio Oriente. Per il compleanno l’attrice è volata via dall’Italia insieme al marito Paolo Carullo, sposato nel 2021 in Sicilia, e il figlioletto Orlando, nato il 29 dicembre 2023. Il piccolo ha poco più di un anno.

Miriam e il manager finanziario e musicista 44enne (è nato il 30 agosto 1980) per la data speciale hanno scelto di regalarsi qualche giorno di vacanza al Six Senses Zighy Bay Resort, situato nella penisola settentrionale di Musandam, nel Sultanato dell'Oman, a sole 2 ore di auto da Dubai.

Il bimbo ha compiuto appena un anno lo scorso dicembre

Il resort è costruito di fronte a una spiaggia di sabbia finissima. Offre una varietà di ville, suite e rifugi fronte mare, ognuno con piscina privata. L’hotel ha ristoranti con cucina locale e internazionale, è dotato di una spa pluripremiata e tantissime comodità Il prezzo per alloggiarvi è di minimo 1500 euro a notte.

La Leone nel breve video che condivide sul suo profilo si fa vedere bella e raggiante con indosso l’abito estivo mentre danza in spiaggia al tramonto, bacia il suo Paolo e tiene in braccio il bimbo frutto del loro amore. “Grazie a tutti per gli auguri! - scrive - In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all’ irripetibilità di ogni attimo. Può sembrare nostalgico, ma non lo è… Perché mi sta insegnando la forza della gratitudine e di provare a vivere con amore ogni attimo. Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto! Los Quarentas compilation ha inizio! E voglio cominciarli così, immensamente grata!”.