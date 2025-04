''Tendo alla castità, ho desideri ma mi trattengo'': Miriana Trevisan è single ed è stata tanto tradita, le sue confessioni

La 53enne, ex velina, è mamma di un ragazzo di 15 anni avuto con l’ex Pago

Ha raccontato al Corsera di essere stata molto tradita dai suoi ex

Ha sottolineato che le bellissime, come anche Belen, non sono risparmiate dalle ‘corna’

Miriana Trevisan si è aperta sulla sua vita sentimentale e sulle delusioni d’amore in una nuova intervista.

A ‘Il Corriere della Sera’ ha spiegato di essere single e di non amare le storielle passeggere, per questo vive in castità, o quasi.

La 53enne, showgirl ed ex velina, è stata sposata col cantante Pago dal 2003 al 2013, oggi lui è un amico. Insieme hanno un figlio di 15 anni, Nicola.

Miriana Trevisan, 53 anni, ha detto di vivere quasi in castità perché non ama le storielle passeggere e trattiene i suoi desideri

Quando le è stato chiesto se sia vero, come ha detto in passato, che vive in castità, ha risposto: “Non mi prenda alla lettera. Tendo alla castità, ma ho desideri come tutti. Mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piace tanto. Non sono fatta per andare a destra e manca, sono sfidanzata, ho detto molti no”.

Le situazioni passeggere non la attraggono proprio: “Ho provato, non fa per me, la vivo male. Però vorrei trovare un compagno, ho ancora la sindrome della principessa”.

Le è stato chiesto come vorrebbe fosse il suo “principe azzurro”: “Non troppo giovane, dai 45 in su. Elegante, colto. La pancetta è ok, purché sia curato. Intelligente, sennò mi annoio in un nanosecondo”.

Nella sua vita è stata tradita da ex compagni. “Uh. E pure tanto, mica poco. Non so perché, io non tradisco mai. Solo una volta, ma di fatto ci eravamo lasciati, mi sentivo persino in colpa”, ha rivelato.

Miriana è stata sposata con Pago da cui ha avuto il figlio Nicola, 15 anni

Ritiene che essere fisicamente attraenti non basti per evitare delusioni d’amore e tradimenti. Ha fatto l’esempio di Belen (che ha dichiarato di essere stata tradita più volte dall’ex marito Stefano De Martino): “La bellezza non regge, in amore, vedi Belen. Tante donne bellissime vengono comunque tradite. Molte lo accettano, io mi allontanavo schifata. Scenate ne ho fatte, purtroppo avevo sempre ragione”.

Miriana pensa di aver avuto un po’ di sfortuna nella sfera sentimentale: “Un pochino. Mi sono accontentata, non mi sono rispettata. Ho idealizzato quello che non c’era, seguito illusioni. Invece avrei dovuto avere più consapevolezza della meraviglia che sono”.

Su una nota più positiva, ha quindi spiegato di avere un ottimo rapporto col padre di suo figlio. Oggi vede Pago come un fratello.

“Siamo come fratelli. Non è stato facile o immediato, non raccontiamoci favole, però ci siamo riusciti. Ci siamo sposati due volte. La prima è finita subito. La seconda abbiamo avuto nostro figlio, ma dopo pochi mesi già non andava. Troppo diversi. Meglio come amico. Ora lo vedo felice, quella giusta non ero io. Però l’ho amato tanto, anzi forse è l’unico che ho amato”, ha fatto sapere.