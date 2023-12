L’attrice, imitatrice e conduttrice 35enne spopola con le sue gag nello show

La comica che conquista tutti in tv ha scritto un libro, “Accendi il mio fuoco”, edito da Sperling & Kupfer

Ha conquistato tutti ed è la nuova star indiscussa del Gialappa’s Show, su TV8 e Sky. Brenda Lodigiani si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera e rivela le sue origini sinti. “Andare al campo era una cosa meravigliosa”, svela.

La nuova star della Gialappa's Brenda Lodigiani rivela le sue origini sinti: ''Andare al campo era una cosa meravigliosa''

Le sue gag spopolano anche sul web. L’attrice, imitatrice e conduttrice 35enne è esilarante nei panni dell’androide Ester Ascione o in quelli di Annalisa, passando per Orietta Berti. La comica, con il successo, ha deciso di scrivere un libro, “Accendi il mio fuoco”, edito da Sperling & Kupfer. E per la prima volta parla delle sue origini, rivelando che è per metà sinti.

“La mia protagonista si chiama Kelly... una furbata visto che mi chiamo Brenda (fa riferimento ai due personaggi di Beverly Hills 90210, ndr.). Anche lei, come me, prova la sensazione di voler appartenere a un gruppo ma non essere abbastanza. E’ troppo bionda per confondersi con i suoi cugini sinti e troppo sinti per essere inclusa dai bambini ‘fighi’ della sua cittadina di provincia”, spiega la Lodigiani.

L’attrice, imitatrice e conduttrice 35enne spopola con le sue gag nello show

E’ quello che è accaduto a lei: “Beh, sì. In comune abbiamo un forte spirito di adattamento, ma la sensazione era spesso quella di essere sdoppiata: da una parte c’era la vita al campo, dai cugini. Dall’altra, quella ‘normale’, di provincia. Ero un po’ sfigatella, non avevo vestiti di marca, mia mamma mi prendeva le scarpe da ginnastica Nike”.

Brenda è cresciuta a Sant’Angelo lodigiano, ora abita a Milano. Quando le si chiede come abbia vissuto le sue origini sinti, confida: “Io bene, mia mamma meno: lo ha scoperto quando era già adolescente. Mia nonna, che viveva nelle carovane, l’aveva abbandonata, affidandola a una famiglia di Gagi (persone non nomadi, ndr). Nel tempo e con mille fatiche, ha poi riallacciato i rapporti. Io così ho potuto godere della parte più bella e spensierata di questa cosa: per me era una meraviglia andare nel campo, dove c’erano tanti bambini, ogni giorno un’avventura, sempre in un posto differente. Lì potevo fare davvero quello che volevo. Infatti, al rientro delle vacanze, rinchiudermi di nuovo dentro gli schemi era un piccolo dramma”.

La comica che conquista tutti in tv ha scritto un libro, “Accendi il mio fuoco”, edito da Sperling & Kupfer

Finora non ne aveva mai parlato: “Per me non sono mai state un peso o un tabù, ma ho tenuto sempre un secondo binario in cui correva questa altra vita. Anche io, come Kelly, ho un aspetto insospettabile. Mia mamma, bellissima, è una morettona con occhi verdi meravigliosi. Io sono bionda, chiara… e da bambina volevo essere quella roba lì: per essere credibile volevo mettermi gonne lunghe a fiori... gonne che tutt’ora ho nel mio armadio, ma alla fine non metto mai”.