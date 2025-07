''Ho scaricato Tinder'': la comica della ''Gialappa's'' Brenda Lodigiani rivela che con il padre dei suoi due figli è finita da qualche mese

Era legata da molto tempo al fotografo Federico Teoldi, da cui ha avuto Olivia nel 2017 e Tobia, nato nel 2020

Una lunga gavetta e poi il successo grazie alla Gialappa’s con le sue irresistibili parodie, come quella ormai iconica di Annalaisa. La comica Brenda Lodigiani si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair. “Ho scaricato Tinder”, confessa. La 37enne rivela che con il padre dei suoi due figli è finita da qualche mese. Era legata da molto tempo al fotografo Federico Teoldi, da cui ha avuto Olivia nel 2017 e Tobia, nato nel 2020.

Classe 1987, origini sinti da parte di madre, ha preso il posto di Benedetta Parodi a Bake Off Italia. “Mai avrei creduto potesse arrivare questa proposta. Invece la rete ha voluto proprio me. Forse anche perché, nel format originale, presentano i comedian. Ho detto: ‘Ragazzi, non sono Benedetta Parodi, lady perfezione. E a malapena conosco la differenza tra il tuorlo e l’albume’”, spiega entusiasta del suo nuovo ruolo.

Ha iniziato a lavorare subito dopo la maturità ed è diventata mamma giovane. Molto riservata sul privato, quando le si domanda se sia davvero su Tinder, Brenda confida: “Per ora ho scaricato l’app. Mi raccomando, scriva che sono single. Io e Federico ci siamo separati qualche mese fa. Senza entrare nei particolari, è andata così. Però ci siamo fatti il regalo più grande: Olivia e Tobia, sette anni e mezzo e quattro e mezzo. Non è che io abbia troppa voglia di ‘stare sul mercato’, è un momento di grande soddisfazione personale e sono felice di poterlo condividere con la mia rete: i figli, le migliori amiche…”.

La Lodigiani è soddisfatta di se stessa e si piace: “Mi piaccio, e non ho mai dovuto affrontare grossi drammi di accettazione. Però, mi sento più a mio agio in versione maschiaccio, randagia. Credo che derivi proprio dal mio mestiere: ho l’ansia di distogliere l’attenzione, di dare un’immagine che non mi appartiene, di indossare una minigonna dal momento che non ho puntato su quello. Cerco sempre di non giudicare nessuno, ma sono io la prima vittima di me stessa”.

Sui complimenti che le fanno dice: “Al ‘Che topa che sei!’ preferisco di gran lunga ‘Ho avuto una giornata di mer*a, però quanto mi hai fatto ridere!’. Dopodiché, gli scatti di questo servizio diventeranno gigantografie. Non mi sono mai vista così donna. Forte, tosta, indipendente”.