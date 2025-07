La 57enne non ci sta e in un post esprime amarezza e grande delusione

A darle man forte anche Serena Lrandi, Nina Soldano, Manila Nazzaro, che la pensano come lei

Non ci sta. Carlo Conti sul social svela il cast del prossimo Tale e Quale Show, che prenderà il via su Rai1 il prossimo 26 settembre. Il suo nome, però, non è nella lista dei vip, così Nadia Rinaldi sbotta. Dopo l’esclusione, nonostante il provino fatto, esprime in un post tutta la sua amarezza e la grande delusione. “Meritocrazia in via d’estinzione”, sottolinea l’attrice 57enne.

''Meritocrazia in via di estinzione'': Nadia Rinaldi sbotta dopo l'esclusione da 'Tale e Quale Show' nonostante il provino fatto

“Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini quando è già tutto pianificato?”, domanda Nadia, lanciando la sua bordata agli autori del programma e a chi lo guida.

La Rinaldi aggiunge: “Nonostante il dispiacere, la delusione… Sappiate che non perderò mai l'autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione! Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale, ci si aspetta un po' di rispetto! Meritocrazia zero periodico, ascensore all'ennesima potenza! Grazie! Tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione”.

La 57enne non ci sta e in un post esprime amarezza e grande delusione

A dare man forte all’artista anche Serena Grandi: “Hai ragione Nadia e tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi!”. Pure Nina Soldano concorda: “E' sempre stato così… Ma ora è tutto, troppo esagerato”. Della medesima opinione pure Manila Nazzaro e l’ex corteggiatrice di Costantino Vitagliano Alessandra Pierelli.

A Tale e Quale Show ci saranno Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, Insinna&Cirilli. In giuria Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi: saranno loro a dare i voti ai famosi.