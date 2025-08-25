''C’è un buco qua in mezzo, c’entra una mano'': Martina Colombari mostra quanto sia profonda la sua diastasi addominale

L’ex Miss Italia ha mostrato ai follower il ‘ricordo’ del parto

A 50 anni, Martina è ancora in splendida forma grazie all’attività fisica regolare

In mezzo al ventre ha però quello che definisce un ‘buco’, si tratta di una diastasi

Martina Colombari ha voluto chiarire di non avere la “pancia”, ma che quello che alcuni dei suoi follower hanno notato vedendola in costume è il “ricordo” del parto.

L’ex Miss Italia - eletta reginetta di bellezza a soli 16 anni nel 1991 - ha dato alla luce il figlio Achille, avuto con il marito Billy Costacurta, 21 anni fa. Dopo il lieto evento le è però rimasta una diastasi addominale.

Martina Colombari, 50 anni, mostra il suo "buco" sulla pancia rimasto dal parto di oltre 20 anni fa

Condividendo su Instagram un video in cui mostra come riesca ad entrare quasi una mano nel “buco”, ha spiegato: “Per i curiosi: l’altro giorno in spiaggia non è che avessi la pancia”.

“E’ che mi è rimasta dopo la gravidanza una diastasi addominale che significa che c’è un buco qui in mezzo, c’entra una mano, le dita…”, ha poi aggiunto.

L'ex Miss Italia mostra quanto sia profonda la sua diastasi addominale

“Niente, è un ricordo del parto, e ogni tanto la pancia fa degli strani effetti”, ha quindi concluso.

La diastasi addominale è la separazione anomala dei muscoli retti dell’addome, che si allontanano lungo la linea mediana creando un “vuoto” o rigonfiamento nella pancia.

Nella clip Martina appare in palestra: a 50 anni, compiuti da poco, il suo fisico è infatti in splendida forma grazie all’attività fisica regolare.

Martina è comunque molto tonica grazie alla regolare attività fisica

Inoltre dopo l’estate la vedremo nuovamente protagonista della prima serata di Rai1: è infatti nel cast della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’.