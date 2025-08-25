Ignazio Moser e il fratello Carlo, che somiglianza! Insieme alla gara di Triathlon: guarda

Il trentino e il fratello maggiore hanno partecipato ad un evento sportivo in montagna

Dagli scatti condivisi sul social si nota la grandissima somiglianza tra loro

Presente anche Cecilia Rodriguez, ormai vicina all’ultimo mese di gravidanza

Ignazio Moser e il fratello Carlo hanno partecipato insieme ad un evento sportivo a Bedollo, in Trentino.

L’ex gieffino vip 33enne ha condiviso sul social alcune immagini in cui si nota l’enorme somiglianza col fratello maggiore: due gocce d’acqua.

All’evento ha preso parte anche la moglie di Nacho, Cecilia Rodriguez, incinta e ormai a meno di due mesi dal parto.

Ignazio e Carlo - che hanno anche una sorella, Francesca - hanno partecipato a una gara di Triathlon, una disciplina sportiva multidisciplinare che combina nuoto, ciclismo e corsa in un'unica gara.

Ignazio Moser, 33 anni, posa con il fratello maggiore Carlo e la moglie Cecilia Rodriguez incinta

Per Ignazio, figlio dell’ex ciclista Francesco Moser, si tratta di una sfida da cogliere prima dell’arrivo al mondo della sua bambina, che si chiamerà Clara Isabel. Una volta diventato papà infatti sa che il tempo a sua disposizione per attività di questo genere diminuirà drasticamente.

“Tra due mesi diventerò padre. Intanto, posso dire che questa sarà l'ultima sfida pre-paternità. Poi avrò di sicuro meno tempo da dedicare allo sport, ma mi piacerebbe comunque proseguire”, ha fatto sapere.

I fratelli Moser hanno partecipato insieme ad un evento sportivo nel loro Trentino

Recentemente Moser, sposato con la sorella di Belen dallo scorso anno, al Corriere del Trentino ha raccontato che genere di padre vuole essere.

“Con mia figlia Clara Isabel, che nascerà a ottobre, voglio essere un papà diverso, più affettuoso, più libero nell’esprimere le emozioni”, ha fatto sapere.