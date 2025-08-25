''Questo le fa capire tutto'': Katia Ricciarelli parla dei due appartamenti che Baudo avrebbe intestato alla sua assistente Dina

La soprano è tornata a parlare della morte dell’ex marito in una nuova intervista

Katia Ricciarelli è tornata a farsi sentire in una nuova intervista dopo la morte dell’ex marito Pippo Baudo.

Il noto conduttore è venuto a mancare lo scorso 16 agosto a Roma, all’età di 89 anni. I due sono stati sposati ben 18 anni, dal 1986 al 2004.

Tra le altre cose la 79enne ha affermato che una volta Baudo le disse di aver intestato due appartamenti alla sua assistente Dina Minna, aggiungendo: “Questo le fa capire tutto”.

Intervistata dal settimanale ‘Gente’ ha anche ribadito che nessuno della famiglia o dell’entourage dello storico volto Rai l’ha avvertita della morte: “La sua scomparsa l’ho appresa dalla televisione: nessuna delle persone che stavano attorno a lui ha avuto l’accortezza di telefonarmi per avvisarmi, da loro ho ricevuto solo silenzio”.

Ha fatto sapere di aver provato a mettersi in contatto con Baudo diverse volte negli ultimi anni: “Io l’ho chiamato molte volte e, tranne in un’occasione in questi ultimi sei anni, non ho potuto parlare con lui; non sapevo nemmeno del suo stato di salute e la sua morte è stata per me improvvisa e inaspettata. Per sentirlo dovevo passare attraverso la sua assistente Dina”.

Katia ha quindi detto di pensare che l’ex marito non avesse accanto le persone giuste: “Credo che Pippo non avesse attorno a lui le persone giuste. Pensi che una volta mi dissero che doveva essere operato: arrivai in ospedale e l’intervento era già avvenuto. Sono sempre stata messa all’oscuro di tutto e questo per me rimane un grande dolore”.

Quando le è stato domandato se Baudo “comprendesse tutto questo”, ha replicato: “Una volta mi disse di avere intestato due appartamenti di Roma alla sua assistente Dina. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: ‘È buona e mi sta vicino’. Questo le fa capire tutto”.