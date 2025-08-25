''Pensavo Adriano avesse mimato un atto intimo'': Selvaggia Lucarelli commenta l’ultima vicenda dell’ex suocero Pappalardo

La giornalista e scrittrice ha detto la sua sul caso che ha visto coinvolto l’ex suocero nei giorni scorsi

Pappalardo dopo accuse e offese alla Meloni è stato oggetto di un’informativa dei Carabinieri

La Lucarelli ha fatto capire di trovare la reazione delle autorità decisamente eccessiva

Selvaggia Lucarelli è intervenuta pubblicamente sulla vicenda che ha visto coinvolto l’ex suocero Adriano Pappalardo nei giorni scorsi.

Il cantante 80enne infatti è stato oggetto di un’informativa dei Carabinieri in Procura a Civitavecchia dopo che, durante un concerto vicino Roma, ha attaccato duramente Giorgia Meloni.

Durante una serata a Passoscuro, Pappalardo ha infatti accusato la Presidente del Consiglio di voler compiacere Donald Trump, che ha imposto nuovi ingiustificati dazi sulle merci italiane (cosa che porterà a perdita economica e di posti di lavoro in Italia), piuttosto che aumentare fondi e pensioni dei propri connazionali. Ha anche utilizzato una parolaccia decisamente fuori dalle righe.

Selvaggia Lucarelli, 51 anni, in vacanza in questi giorni in Asia insieme al futuro marito Lorenzo Biagiarelli: i due sono dei grandi viaggiatori

Ha detto: “L’importante è che lei (Giorgia Meloni, ndr) soddisfi il grande statunitense del… e chi se ne frega se Trump aumenta i dazi, tanto lei c’ha le ville ovunque, prende i soldi ovunque ed è una grande figlia di… E che mi venga a dire qualcosa, portatemi dentro! A noi taglia i fondi, non aumenta le pensioni. Loro ci fregano tutto e ci lasciano senza nulla”.

Dopo l’episodio diversi quotidiani hanno riportato che è stata presentata una informativa dei Carabinieri in Procura a Civitavecchia.

Così la Lucarelli, che in questo momento si trova in vacanza in Asia col futuro marito Lorenzo Biagiarelli, ha commentato: “Nel leggere la notizia pensavo che come minimo Adriano (Pappalardo, ndr) avesse mimato qualche atto intimo o roba del genere. Ha detto che la presidente è una figlia di… E parlando del governo ha detto che ci tolgono tutto (pensioni, cure) e a noi ci danno sto cavolo”.

Adriano Pappalardo, 80 anni, insieme al figlio Laerte, 49

“Al di là della possibilità di querelare per ‘figlia di’, l’informativa in procura per cosa? Meloni ha fatto ministro uno che sul palco portava la bambola gonfiabile facendo battute su Boldrini, suvvia”, ha aggiunto.

Oggi i rapporti tra Selvaggia, 51 anni, e Adriano Pappalardo, padre del suo ex marito Laerte - con lui la Lucarelli ha avuto il suo unico figlio, Leone, oggi ventenne - sembrano essersi normalizzati dopo lunghi anni di tensioni seguite alla separazione tra la giudice di ‘Ballando con le Stelle’ e il figlio del cantante.