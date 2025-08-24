Chiara Ferragni ufficializza l’amore con Giovanni Tronchetti Provera: con questa foto esce allo scoperto

- La 38enne ha condiviso il primo post da ‘fidanzata’ dopo la fine del matrimonio con Fedez
- Nello scatto il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera l’abbraccia al tramonto
- I due stanno trascorrendo una vacanza insieme in Spagna
Chiara Ferragni ha scelto i social per ufficializzare il suo legame con Giovanni Tronchetti Provera, pubblicando la prima foto insieme. Un’immagine semplice, scattata in barca al tramonto, che segna la svolta: la 38enne mostra per la prima volta il compagno sul suo account Instagram dopo la separazione da Fedez.
Il nome di Tronchetti Provera era stato affiancato a quello della Ferragni già dal 2024, ma finora i due avevano mantenuto il massimo riserbo. Nonostante diversi avvistamenti e i gossip alimentati dalle diverse paparazzate, la conferma pubblica non era mai arrivata.
Solo pochi mesi fa, la storia sembrava inoltre arrivata al capolinea: il 20 maggio lui - 42 anni - era stato fotografato a Portofino con l’ex moglie e madre dei suoi tre figli. L’episodio aveva fatto pensare a una rottura, poi rientrata.
Oggi, invece, i segnali vanno in direzione opposta. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, la coppia si trova a Ibiza con i rispettivi figli e “parla di un legame che non si è mai interrotto”. Addirittura, i due starebbero festeggiando il loro primo anniversario.
Dal canto suo Fedez ha invece ufficializzato la sua storia con la giovane Giulia Honegger.
I figli di Chiara e Fedez, ovvero Leone, 7 anni, e Vittoria, 4, hanno trascorso l’estate alternando periodi di vacanza con la mamma e periodi con il papà.