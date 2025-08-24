Chiara Ferragni ufficializza l’amore con Giovanni Tronchetti Provera: con questa foto esce allo scoperto

La 38enne ha condiviso il primo post da ‘fidanzata’ dopo la fine del matrimonio con Fedez

Nello scatto il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera l’abbraccia al tramonto

I due stanno trascorrendo una vacanza insieme in Spagna

Chiara Ferragni ha scelto i social per ufficializzare il suo legame con Giovanni Tronchetti Provera, pubblicando la prima foto insieme. Un’immagine semplice, scattata in barca al tramonto, che segna la svolta: la 38enne mostra per la prima volta il compagno sul suo account Instagram dopo la separazione da Fedez.

Il nome di Tronchetti Provera era stato affiancato a quello della Ferragni già dal 2024, ma finora i due avevano mantenuto il massimo riserbo. Nonostante diversi avvistamenti e i gossip alimentati dalle diverse paparazzate, la conferma pubblica non era mai arrivata.

Solo pochi mesi fa, la storia sembrava inoltre arrivata al capolinea: il 20 maggio lui - 42 anni - era stato fotografato a Portofino con l’ex moglie e madre dei suoi tre figli. L’episodio aveva fatto pensare a una rottura, poi rientrata.

Oggi, invece, i segnali vanno in direzione opposta. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, la coppia si trova a Ibiza con i rispettivi figli e “parla di un legame che non si è mai interrotto”. Addirittura, i due starebbero festeggiando il loro primo anniversario.

Dal canto suo Fedez ha invece ufficializzato la sua storia con la giovane Giulia Honegger.

I figli di Chiara e Fedez, ovvero Leone, 7 anni, e Vittoria, 4, hanno trascorso l’estate alternando periodi di vacanza con la mamma e periodi con il papà.