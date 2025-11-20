La 51enne nella sua newsletter parla di “benefit da autentica privilegiata” per Carmelita a Ballando

“Ma porella, fa la lagna”, sottolinea la blogger e giurata del dancing show fi Milly Carlucci

Come sempre non gliele manda a dire, anzi. Selvaggia Lucarelli attacca nuovamente Barbara d’Urso. Nella newsletter del suo “ValeTutto” la 51enne rivela che la conduttrice 68enne per Ballando con le Stelle percepirebbe “un cachet da centinaia di migliaia di euro”. Non solo, a questo andrebbero aggiunti “benefit da autentica privilegiata”.

"Un cachet da centinaia di migliaia di euro": Selvaggia Lucarelli attacca nuovamente Barbara d’Urso

Il titolo è già tutto un programma: “Barbarella si sente demolita psicologicamente per due palette”. Poi arriva il sottotitolo a sganciare la bomba: “Barbara D'Urso mediamente ha i voti più alti di questa edizione di Ballando e un cachet da centinaia di migliaia di euro più vari benefit da autentica privilegiata, ma porella, fa la lagna”.

Il riferimento di Selvaggia è ad alcune Storie condivise dalla presentatrice “in cui sostanzialmente si diceva che, poverina, LEI a Ballando subisce una lenta e logorante demolizione psicologica, costretta ad avere sì il massimo dei voti dalla giuria, ma a sopportare giudizi come ‘fai le faccette’”. Barbara avrebbe sottolineato quanto fosse “triste” che volti della tv come lei dovessero “attraversare questo purgatorio televisivo”.

La 51enne nella sua newsletter parla di “benefit da autentica privilegiata” per Carmelita a Ballando

La Lucarelli contrattacca. Pensa che Carmelita potesse dire le cose che pensa non via social, ma nel programma. “Se trovava umiliante mettersi le scarpe da ballo e farsi giudicare poteva serenamente starsene a casa, tanto più che per sua fortuna ha guadagnato decine di milioni in Mediaset e non le serve lavorare”, sottolinea.

Parla di condizione di “privilegio assoluto” a Ballando. Non la vede ‘vittima’. Affatto. “E’ pagata centinaia di migliaia di euro”, confida. “Ha tutta una serie di altri privilegi chiesti e ottenuti dalla produzione e che nessuno ha mai avuto a Ballando, neppure Wanda Nara. Dal trucco e parrucco personali (e non interno Rai), a un camerino in un’altra area rispetto agli altri, a una mega-casa e così via”, rivela.

Invita Barbara a godersi la sua esperienza al dancing show, invece di sentirsi il bersaglio di un complotto. E aggiunge: “Non è mai stata un povera disoccupata, ma una milionaria che è stata ferma un anno e mezzo”.