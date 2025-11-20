“Abbiamo imparato a stare soli e poi ci siamo mancati e ci siamo ritrovati…”

A ‘Gigi e Vanessa insieme’ la conduttrice regala un intenso monologo all’uomo che ama

Vanessa Incontrada crolla in lacrime in tv. In un intenso e commosso monologo parla della crisi profonda avuta con Rossano Laurini. Lui è l’uomo che adesso sposerà, a cui è legata da 17 anni e dal quale ha avuto il suo unico figli, Isal, che ha 17 anni. “Il silenzio aveva preso molto spazio nella nostra casa”, svela la 46enne durante lo show che la vede protagonista con D’Alessio su Canale 5, Gigi e Vanessa insieme.

''Il silenzio aveva preso spazio'': Vanessa Incontrada in lacrime in tv parla della crisi con Rossano Laurini che ora sposerà

"A un certo punto non ci piaceva più parlare. Il silenzio aveva preso molto spazio nella nostra casa e nella nostra vita. 'Io non ho detto questo', 'oh sì che l'hai detto', 'allora non intendevo questo', 'tanto hai sempre ragione tu', 'e allora parla tu' 'le risolvi così le cose complimenti' 'complimenti grande prova di maturità'. Poi una volta ci siamo guardati e siamo rimasti zitti e, come ultimo atto del nostro grande amore, ci siamo lasciati”, confida all’uomo che ama e al suo pubblico la spagnola.

A ‘Gigi e Vanessa insieme’ la conduttrice regala un intenso monologo all’uomo che ama

D'Alessio l'abbraccia: sono molto amici

“Abbiamo lasciato che il tempo passasse", prosegue Vanessa. E aggiunge: "Abbiamo imparato a stare soli e poi ci siamo mancati e ci siamo ritrovati più grandi e più consapevoli. Beh, finita che non è finita. E oggi siamo finalmente capaci di sopportare anche i nostri silenzi”. Poi, emozionata e con gli occhi lucidi conclude con la sua dedica più sincera: "Ti amo". D'Alessio, a cui è unita da profonda amicizia, l'abbracciua