Il cantante 58enne è seduto accanto a lei e la guarda estasiato mentre spegne le candeline

Sul social l’artista regala una dedica importante alla donna da cui ha avuto due figli

E’ un 19 novembre da ricordare. Denise Esposito festeggia 33 anni accanto al compagno Gigi D’Alessio e gli amici: le foto e i video della cena a Napoli arrivano sui social e mostrano l’armonia e la felicità della coppia, solitamente molto riservata.

Denise Esposito festeggia 33 anni accanto al compagno Gigi D’Alessio e gli amici: le foto della cena

Una lunga tavolata accoglie gli ospiti. Denise riceve dal cameriere una coppa con dentro un gustoso dolce al cucchiaio. Sopra c’è una candelina che spegne raggiante, mentre gli invitati le cantano la classica “tanti auguri a te”. Gigi applaude. Poi, a seguire, arriva anche la torta, tutta bianca con sopra altre candeline, alcune a forma di stella. La Esposito brinda: è contentissima.

Gigi e Denise sono una coppia dal 2020. Insieme hanno avuto nel 2022 Francesco e nel 2024 Ginevra. Il napoletano è padre pure di Claudio, classe 1987, Ilaria, 1992, Luca, conosciuto come LDA, 2003, avuti da Carmela Barbato, e di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Anna Tatangelo. E’ anche nonno di quattro nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021),figlie del suo primogenito Claudio,e di Joseluí, figlio di Ilaria. A Verissimo ha detto: “Quando vedo i miei figli più piccoli, mi commuovo. La matematica non è un'opinione, mi faccio due conti e mi chiedo se riuscirò a vederli quando avranno venti anni”.

Sul social D’Alessio a Denise fa una dedica importante per il compleanno. Scrive: “Tu... ogni juorno sempe cchiù tu. Buon compleanno amore mio”.