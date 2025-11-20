Costanza Caracciolo e Bobo Vieri organizzano una super festa per i 7 anni della figlia Stella: le foto

La primogenita della coppia il 18 novembre ha festeggiato il compleanno

Non hanno badato a spese per la loro primogenita. Costanza Caracciolo e Bobo Vieri organizzano una super festa per i 7 anni della figlia Stella. A Milano i due si fanno aiutare da Mami Louise per il party a tema “Hello Kitty”. L’ex velina pubblica le foto col marito e le sue piccole sul social.

Stella compie gli anni il 18 novembre, per il suo compleanno sognava una festa che si ispirasse al personaggio immaginario prodotto dall'azienda giapponese Sanrio, creato nel 1974 dalla designer Yuko Shimizu. Kitty White è la sua preferita. Non tutti sanno che è una ragazzina inglese di 8 anni nata a Londra e che ha una sorella gemella di nome Mimmy. Viene spesso identificata come un gatto a causa delle sue orecchie e del nome, la Sanrio ha chiarito che Hello Kitty è una piccola. La bimba è pazza di lei.

L'ex velina 35enne con una degli organizzatori del party a Milano

Torta a più piani, dolcetti, anche i giochi sono tutti dedicati al fumetto. La bimba si diverte un mondo con le amichette. C’è pure la secondogenita della 35enne e dell’ex calciatore 52enne, Isabel, nata il 25 marzo 2020.

La siciliana e il marito sul social, condividendo le immagini del party, scrivono: “Settimo compleanno stupendo per la nostra Stellina. Grazie a tutti voi per averci riempito d’affetto come sempre!! E grazie a tutti coloro che l’hanno reso speciale: compagnetti, amici, famiglia e tutti i collaboratori”.