“Stimiamo la sua intelligenza ed è stata una nostra personale scommessa”

La conduttrice confida pure cosa pensa della competizione con Maria De Filippi il sabato sera

Non si nasconde dietro un dito. Milly Carlucci a Gente confessa cosa penserebbe di Selvaggia Lucarelli a Mediaset. I rumor raccontano di un possibile contratto che la 51enne avrebbe addirittura già firmato con ‘i rivali’. “L’abbiamo sempre difesa”, puntualizza la 71enne parlando della 51enne, nell’inossidabile giuria di Ballando con le Stelle.

''L’abbiamo sempre difesa'': Milly Carlucci confessa cosa penserebbe di Selvaggia Lucarelli a Mediaset

Quando le si dice dei gossip che riguardano la scrittrice, opinionista, blogger e giurata, la conduttrice replica: “Io, insieme a tutto il team di Ballando con le stelle, abbiamo sempre difeso Selvaggia da tutto e tutti: dai social, dall’azienda e da chiunque. L’abbiamo fatto perché stimiamo la sua intelligenza ed è stata una nostra personale scommessa. Sul fatto che vada via, personalmente, non so nulla ma credo me l’avrebbe detto”. Poi fa capire che se avvenisse ne rimarrebbe molto delusa: “Se un tuo amico improvvisamente ti lasciasse e andasse via, tu saresti contento?”.

La Carlucci parla anche della competizione tra lei e Maria De Filippi il sabato sera. “Innanzitutto non esiste una competizione tra noi: entrambe giochiamo per due squadre diverse, Rai e Mediaset, che si sfidano non solo sugli ascolti ma anche sulla capacità di attrazione pubblicitaria che i nostri programmi hanno per le aziende. Inoltre, nessuno sa che siamo anche uscite a pranzo assieme. Se io vivessi questo programma come una corsa podistica avrei sbagliato tutto. Tra Maria De Filippi e me c’è il riconoscimento professionale reciproco del grande lavoro che facciamo. E questo porta a una sincera stima”. E la chiude qui.