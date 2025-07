La cantante delle 'Spice Girls' Mel B si è sposata, ma alle nozze c’era solo una delle compagne di band

La 50enne ha giurato amore eterno a Rory McPhee a Londra

Alla cerimonia però ha preso parte solo Emma Bunton

Le altre tre compagne di band, Vic Beckham, Mel C e Geri, non c’erano

Mel B ha pronunciato il suo terzo “sì” ieri, sabato 5 luglio 2025, sposando Rory McPhee nella suggestiva cornice della Cattedrale di St. Paul, a Londra. La cantante, 50 anni, è apparsa raggiante in un abito bianco classico, impreziosito da perle, mentre lo sposo, 37 anni, ha scelto un kilt scozzese tradizionale.

Dopo la cerimonia, la coppia ha posato per alcune foto sui gradini della cattedrale, scambiandosi un bacio davanti agli invitati. Il ricevimento si è poi spostato in alto, nella moderna location di The Shard.

Mel B, 50 anni, all'uscita della chiesa con il neo marito Rory McPhee

Mel e Rory si conoscono da molti anni, ma la loro storia è iniziata nel 2018. Quattro anni più tardi si sono fidanzati. Rory è legato alla famiglia della cantante: è infatti amico d’infanzia del cugino di Mel, l’attore Christian Cooke.

Parlando del momento della proposta, Rory aveva raccontato a HELLO! Magazine: “Ero così nervoso, mi tremavano le labbra. Avevo passato un sacco di tempo a scrivere tutto quello che volevo dire, ma quando è arrivato il momento, ho farfugliato”. Mel aveva risposto: “Oh no, è stato bellissimo, quello che hai detto. Mi ha detto che mi amava, che ero la sua migliore amica e che voleva stare con me per il resto della nostra vita”.

I tre figli della cantante – Phoenix Chi, Madison e Angel Iris – hanno preso parte alla cerimonia, celebrando insieme alla madre e al suo nuovo compagno.

Tra gli ospiti, l’unica ex Spice Girl presente è stata Emma Bunton, accompagnata dal marito Jade Jones e dal loro figlio diciassettenne, Beau. Assenti invece Victoria Beckham, Geri Halliwell e Melanie Chisholm.

Victoria ha comunque inviato i suoi auguri via social, pubblicando una Story su Instagram. “Congratulazioni @officialmelb e @rorymcphee per il vostro giorno speciale! Non potrei essere più felice per voi e vi auguro una vita di felicità! Baci xx”. In un altro post, ha aggiunto: “Vi mando amore @officialmelb. @rorymcphee è un uomo molto fortunato!”.

Mel B era stata sposata in precedenza con Jimmy Gulzar e successivamente con Stephen Belafonte. Questo nuovo capitolo rappresenta per lei un nuovo inizio, circondata dall'affetto della famiglia e degli amici più stretti.