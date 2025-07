Cecilia Capriotti ha sposato Gianluca Mobilia con una spettacolare cerimonia a Panarea, nelle Isole Eolie: guarda

La 48enne ha detto ‘sì’ al padre di sua figlia dopo molti anni di convivenza a Milano

I due hanno scelto di giurarsi amore eterno sulla stessa isola dove si sono conosciuti

Si sono sposati oggi, 5 luglio, alle 18, a Panarea, Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia. La cerimonia si è svolta proprio sull’isola dove i due si erano conosciuti anni fa.

Cecilia, 48 anni, è arrivata emozionata con un elegante abito bianco e un lungo velo, accolta dallo sguardo commosso dello sposo e degli invitati.

Cecilia Capriotti, 48 anni, arriva in chiesa a Panarea con abito bianco e strascico

All’uscita, dopo il fatidico sì, lei e Gianluca si sono scambiati baci appassionati, ripresi e applauditi dagli ospiti.

La showgirl e attrice è legata da tempo all’imprenditore, con cui ha avuto una figlia, Maria Isabelle, nata nell’ottobre del 2016.

L'ingresso in chiesa di Cecilia

È stata proprio la bambina a convincere il padre che era arrivato il momento di fare il grande passo. Un desiderio che la coppia ha scelto di realizzare proprio quest’estate.

La proposta era arrivata in modo romantico, durante il matrimonio di una coppia di amici, la scorsa estate. Un gesto che ha colto di sorpresa Cecilia.

Dopo il 'sì' un bagno di applausi, e di riso, all'uscita della chiesa

“Ormai ero un po’ disincantata perché il matrimonio è sempre stato il mio sogno. Non sono mai stata sposata, lui neanche”, ha raccontato la sposa.

“Mia mamma, la mia famiglia è molto religiosa. Poi andavo a tutti i matrimoni, ero sempre felice per gli sposi mentre per me rosicavo. Ora avrò anche io il mio abito bianco, senza capelli bianchi”, ha aggiunto con ironia.

Tra gli invitati anche alcuni volti noti dello spettacolo, come Matilde Brandi, Veronica Maya e Fabiola Sciabarrasi, ex moglie di Pino Daniele.

Gli sposi si baciano

Una giornata speciale, tra emozioni sincere e tanta felicità, per una coppia che ha scelto di dire sì nel luogo dove tutto è cominciato.

CHI E’ CECILIA CAPRIOTTI

Cecilia Capriotti è una showgirl, attrice e modella italiana, nata ad Ascoli Piceno il 27 febbraio 1976. Ha raggiunto la notorietà nel 2000, classificandosi quarta al concorso di bellezza Miss Italia, evento che ha segnato l'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Successivamente, ha lavorato come valletta nel programma sportivo "Dribbling" su Rai 2 e come inviata per "La vita in diretta" su Rai 1. Nel 2008, ha debuttato al cinema interpretando il ruolo di Eva nel film "No Problem" di Vincenzo Salemme.

Nel corso degli anni, Cecilia ha partecipato a vari programmi televisivi e reality show, tra cui "Ballando con le stelle" nel 2010, "L'isola dei famosi" nel 2018 e "Grande Fratello VIP" nel 2020. È anche apparsa in produzioni teatrali e ha avuto ruoli in film come "To Rome with Love" di Woody Allen.

E’ nota al mondo della cronaca rosa per essere stata sentimentalmente legata ad Andrea Perone, imprenditore ed ex marito dell'attrice Sabrina Ferilli dal 2003 al 2005. Dopo la fine del matrimonio con la Ferilli, Perone ha avuto una relazione con la showgirl Sara Varone e successivamente con Cecilia Capriotti. La relazione tra Cecilia e Andrea è durata circa quattro anni e mezzo, durante i quali hanno anche convissuto.