Carmen Di Pietro orgogliosa del figlio Alessandro che si è laureato alla Luiss di Roma: guarda

Dopo la triennale a Marzo 2024 il figlio della showgirl ha conseguito la magistrale

Eccolo a Roma dopo la discussione in aula mentre festeggia con la famiglia

Carmen Di Pietro è una mamma orgogliosa: il figlio Alessandro Iannoni si è laureato in Economia alla Luiss di Roma, l'università più prestigiosa della Capitale. Una giornata di festa ed emozioni per la 60enne e la sua famiglia.

Alessandro Iannoni discute la tesi magistrale alla Luiss

Carmen aveva festeggiato alla grande già nel marzo 2024 quando Alessandro, nato dal matrimonio con Giuseppe Iannoni, aveva conseguito la laurea triennale in Economics and Business alla Luiss Guido Carli di Roma con voto 107. Adesso il 24enne ha terminato il suo percorso di studi discutendo la tesi in Manager, Customer Experience Manager, or Marketing Manager. La Di Pietro è sempre stata orgogliosa dei figli Alessandro e Carmelina. Il ragazzo aveva partecipato con lei all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, ma aveva lasciato il reality prima della fine, proprio per dedicarsi alla sessione d'esame imminente.

Carmen è una mamma orgogliosa

Iannoni posa con la tesi in Manager, Customer Experience Manager

Il rapporto tra mamma e figlio è sempre stato all'insegna del divertimento come dimostra il video dopo la proclamazione in cui il 24enne confessa di non voler più studiare per non dover fare più le foto con la mamma. Non solo, Alessandro interroga Carmen sulla materia della laurea e la Di Pietro rivela di non sapere nulla...