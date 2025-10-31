Elisabetta Canalis lascia tutti senza fiato per Halloween: la sua coniglietta Playboy è il travestimento più sexy

La 47enne da Los Angeles pubblica il suo outfit per Halloween e il web si infiamma

Lingerie di pizzo, curve in primo piano e maschera da coniglietta di Playboy

Elisabetta Canalis ha già vinto, l'ex velina da Los Angeles mostra il suo outfit super sexy per Halloween e sui social non ci sono dubbi: è lei la regina indiscussa. La 47enne lascia senza fiato con il suo travestimento da coniglietta di Playboy.

Il look di Elisabetta Canalis fa infiammare il web

La 47enne è una coniglietta di Playboy

Body nero con foglie a rilievo e trasparenze, curve mozzafiato e maschera da coniglietta cattiva: l'ex velina è pronta e non ce n'è per nessuno. Dall'America, dove Halloween è una festa ovviamente molto sentita, Elisabetta lancia la sua sfida: ''Cosa sarete per Halloween?''. Lei di certo ha già vinto come mostrano i commenti sotto il post Instagram: 'Regina', 'Ciaone', 'Svenuto', 'OMG', 'Vorrei essere quel vestito' e tanti ancora. La sensualità non le manca e il suo costume per Halloween non può passare inosservato.