Elisabetta Canalis lascia tutti senza fiato per Halloween: la sua coniglietta Playboy è il travestimento più sexy

Veronica Langella
31 Ottobre 2025
1,649
0
Condivisioni
  • La 47enne da Los Angeles pubblica il suo outfit per Halloween e il web si infiamma
  • Lingerie di pizzo, curve in primo piano e maschera da coniglietta di Playboy

Elisabetta Canalis ha già vinto, l'ex velina da Los Angeles mostra il suo outfit super sexy per Halloween e sui social non ci sono dubbi: è lei la regina indiscussa. La 47enne lascia senza fiato con il suo travestimento da coniglietta di Playboy.

Il look di Elisabetta Canalis fa infiammare il web
La 47enne è una coniglietta di Playboy

Body nero con foglie a rilievo e trasparenze, curve mozzafiato e maschera da coniglietta cattiva: l'ex velina è pronta e non ce n'è per nessuno. Dall'America, dove Halloween è una festa ovviamente molto sentita, Elisabetta lancia la sua sfida: ''Cosa sarete per Halloween?''. Lei di certo ha già vinto come mostrano i commenti sotto il post Instagram: 'Regina', 'Ciaone', 'Svenuto', 'OMG', 'Vorrei essere quel vestito' e tanti ancora. La sensualità non le manca e il suo costume per Halloween non può passare inosservato.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.