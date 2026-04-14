Carolina Marconi festeggia 48 anni col compagno Alessandro Tulli e i suoi barboncini, ecco dove

- La showgirl e imprenditrice e l’ex calciatore 44enne si prendono una pausa relax vicino Roma
- In un post e nelle Storie l’ex gieffina svela tutto: “Ho attraversato qualcosa che ti cambia dentro”.
C’è e si sente grata. Carolina Marconi celebra i 48 anni col compagno Alessandro Tulli e i suoi barboncini, compresi i cuccioli appena nati. La showgirl e imprenditrice e l’ex calciatore 44enne si prendono una pausa relax vicino Roma: alloggiano nel bellissimo Terme di Saturnia Natural Destination, elegante resort a 5 stelle della sorgente termale. E' situato in un edificio storico del 1919 nel borgo medievale di Saturnia, nel cuore della Maremma, in provincia di Grosseto.
La showgirl e imprenditrice, sempre in prima fila per aiutare gli altri con iniziative benefiche e progetti di solidarietà, si gode ogni attimo della vacanza per il compleanno. Nel marzo 2021 ha ricevuto la drammatica diagnosi di tumore al seno, dopo l’intervento e le terapie, nel 2023, ha annunciato di essere guarita. Si sottopone a controlli regolari, avrebbe voluto diventare mamma, ma a ottobre scorso a Verissimo ha raccontato il suo dolore per i tre aborti spontanei subiti nell’ultimo anno, dopo il percorso di fecondazione assistita. Nonostante tutto non perde mai il sorriso.
Accanto c’è Alessandro, una presenza costante dal 2014. L’amore verso di lui e gli altri, amici e parenti, regalano alla Marconi un calore perpetuo. In un post in cui racconta il giorno speciale, quello del 12 aprile, scrive: “Oggi è il mio compleanno. E mai come quest’anno so cosa vuol dire davvero esserci. Ho attraversato qualcosa che ti cambia dentro. Paura, dolore, giorni difficili… ma sempre con il sorriso. Perché io lo dico sempre: non si molla un caz*o. E oggi sono qui. Viva. Presente. Grata. Circondata dall’amore, da chi c’è, da chi mi pensa anche da lontano. Grazie a tutti per gli auguri, per i messaggi, per l’affetto che mi state mandando. Li sento uno per uno… e mi arrivano dritti al cuore”.
“La vita non è scontata - conclude Carolina - E io oggi non festeggio un anno in più… festeggio il fatto che sono ancora qui. Più forte, più vera, più viva che mai. Buon compleanno a me”.