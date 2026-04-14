Carolina Marconi festeggia 48 anni col compagno Alessandro Tulli e i suoi barboncini, ecco dove

La showgirl e imprenditrice e l’ex calciatore 44enne si prendono una pausa relax vicino Roma

In un post e nelle Storie l’ex gieffina svela tutto: “Ho attraversato qualcosa che ti cambia dentro”.

C’è e si sente grata. Carolina Marconi celebra i 48 anni col compagno Alessandro Tulli e i suoi barboncini, compresi i cuccioli appena nati. La showgirl e imprenditrice e l’ex calciatore 44enne si prendono una pausa relax vicino Roma: alloggiano nel bellissimo Terme di Saturnia Natural Destination, elegante resort a 5 stelle della sorgente termale. E' situato in un edificio storico del 1919 nel borgo medievale di Saturnia, nel cuore della Maremma, in provincia di Grosseto.

Carolina Marconi celebra i 48 anni col compagno Alessandro Tulli e i suoi barboncini

La showgirl e imprenditrice, sempre in prima fila per aiutare gli altri con iniziative benefiche e progetti di solidarietà, si gode ogni attimo della vacanza per il compleanno. Nel marzo 2021 ha ricevuto la drammatica diagnosi di tumore al seno, dopo l’intervento e le terapie, nel 2023, ha annunciato di essere guarita. Si sottopone a controlli regolari, avrebbe voluto diventare mamma, ma a ottobre scorso a Verissimo ha raccontato il suo dolore per i tre aborti spontanei subiti nell’ultimo anno, dopo il percorso di fecondazione assistita. Nonostante tutto non perde mai il sorriso.

La showgirl e imprenditrice e l’ex calciatore 44enne si prendono una pausa relax vicino Roma

Accanto c’è Alessandro, una presenza costante dal 2014. L’amore verso di lui e gli altri, amici e parenti, regalano alla Marconi un calore perpetuo. In un post in cui racconta il giorno speciale, quello del 12 aprile, scrive: “Oggi è il mio compleanno. E mai come quest’anno so cosa vuol dire davvero esserci. Ho attraversato qualcosa che ti cambia dentro. Paura, dolore, giorni difficili… ma sempre con il sorriso. Perché io lo dico sempre: non si molla un caz*o. E oggi sono qui. Viva. Presente. Grata. Circondata dall’amore, da chi c’è, da chi mi pensa anche da lontano. Grazie a tutti per gli auguri, per i messaggi, per l’affetto che mi state mandando. Li sento uno per uno… e mi arrivano dritti al cuore”.

I due alloggiano nel bellissimo Terme di Saturnia Natural Destination, elegante resort a 5 stelle

“La vita non è scontata - conclude Carolina - E io oggi non festeggio un anno in più… festeggio il fatto che sono ancora qui. Più forte, più vera, più viva che mai. Buon compleanno a me”.