Caterina Balivo: 'Ai miei figli non nascondo nulla, Guido Alberto a 9 anni si interessa di politica e...'

Caterina Balivo in tv, ospite di Francesca Fialdini a Dai noi a ruota libera, su Rai Uno, spiega il suo modo di essere un genitore attento e responsabile, una madre consapevole. La conduttrice 42enne sottolinea: “Ai miei figli non nascondo mai nulla”. Sposata con Guido Maria Brera, è mamma di Guido Alberto, 9 anni, e di Cora, 4: al maggiore, spaventato dalla guerra in Ucraina, ha parlato del conflitto cercando di tranquillizzarlo, ma svelandogli la verità, seppur dolorosa.

“Ho mio figlio Guido Alberto, ha 9 anni, che è molto attento alla politica, ne parla con gli amici. Noi a casa non nascondiamo niente: i tg si vedono, si racconta cosa sta accadendo… Lui era molto preoccupato, mi ha detto: ‘Mamma ma adesso dove andiamo a vivere che c’è la guerra?’. Io gli ho detto: ‘Amore, noi siamo fortunati, restiamo a vivere qui. C’è chi dovrà scappare dalla propria casa, chi dovrà rifugiarsi, c’è chi perderà la vita purtroppo. Io non gli nascondo nulla, è inutile nascondere la realtà perché i bambini hanno accesso a talmente tante informazioni: c’è la tv, ci sono i social, Internet, usano i tablet per la scuola, quindi vanno in Rete continuamente. E’ inutile che noi raccontiamo la ‘favola’”, spiega la presentatrice.

La Balivo lo ribadisce: “I bambini non vanno trattati da stupidi, vanno tutelati sì, ma guidati verso l’età adulta responsabilmente: la verità non è mai un male. Ai miei figli non nascondo nulla”.

Felice della sua famiglia, Caterina poi sull’amore chiarisce: “Certo che ci credo, senza che noia la vita. Puoi anche non avere figli, ma senza l’amore la vita è tristissima!”. Ha una sua ricetta per farlo funzionare: “Non devi pretendere nulla se non il rispetto, se non c’è quello, un calcio e ritorni a casa di mamma, ma devi avere anche tanta pazienza…”. Soddisfatta del suo percorso privato, la mora non prevede un’altra cicogna in arrivo. “No, mio marito non vuole, ma le cose possono sempre succedere…”, rivela.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2022.