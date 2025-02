A La Volta Buona la conduttrice perde le staffe e dice la sua senza peli sulla lingua

La 43enne sbotta dopo aver sentito un brano pieno di luoghi comuni sul Bel Paese

Momenti concitati a La Volta Buona. Caterina Balivo è alterata in diretta e perde le staffe. Tutta colpa del brano che Tommy Cash porterà all’Eurovision. “Mi sto per arrabbiare, questa canzone prende in giro l’Italia!”, sbotta.

''Mi sto per arrabbiare, questa canzone prende in giro l’Italia'': Caterina Balivo alterata in diretta, ecco con chi ce l’aveva

La 44enne proprio non ce la fa a rimanere in silenzio, così esprime la sua opinione, visibilmente contrariata. Per la conduttrice l’artista, in gara con l’Estonia, avrebbe pesantemente offeso gli abitanti del Bel Paese, lei compresa, con una canzone piena di luoghi comuni denigratori e parecchio stantii.

A La Volta Buona la conduttrice perde le staffe e dice la sua senza peli sulla lingua

La presentatrice parla di lui e sottolinea: “Tommy Cash parteciperà all’Eurovison per l’Estonia con una canzone che si chiama Espresso Macchiato. Mi sto per arrabbiare con questo Tommy Cash, perché con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca. La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci. Partecipa all’Eurovision prendendo in giro noi italiani”. Nel brano Cash dice pure: “Sudo come un mafioso” .

La 43enne sbotta dopo aver sentito un brano pieno di luoghi comuni sul Bel Paese

A cercare di calmare gli animi ci pensa Antonio Mezzancella. "Sono stato all’estero e anche in Estonia, secondo me è un tentativo di fare una roba in cui mettono tutte le parole italiane che a loro piacciono, senza capire realmente cosa stanno dicendo. Per loro il testo italiano fa figo", precisa il cantante sul collega vincitore dell’Eesti Laul 2025, il format per decretare chi andrà all’Eurovision Song Contest.