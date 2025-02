''Sei una bambina speciale'': Federico Fashion Style aspetta la mezzanotte per festeggiare gli 8 anni della figlia Sophie Maelle, foto

L’hair stylist 35enne celebra il B-Day della piccola avuta dall’ex Letizia Porcu

In una sala tutta addobbata le fa spegnere le candeline sulla torta: in un post le dichiara il suo amore

E’ un papà felicissimo. Federico Fashion Style aspetta la mezzanotte per festeggiare gli 8 anni della figlia Sophie Maelle. L’hair stylist sul social condivide tante foto dell’emozionante momento in cui la piccola avuta dall’ex Letizia Porcu spegne le candeline. Il 35enne accompagna gli scatti con un post in cui le esprime tutto il suo amore.

Il parrucchiere celebra al Paradisino di Anzio, una caffetteria in centro. La sala è tutta addobbata con festoni e fiori. E’ il momento del B-Day della bambina che oggi, 19 febbraio, festeggia il compleanno. Allo scoccare della mezzanotte arriva anche la torta, rettangolare a un piano, tutta ricoperta di panna, con su scritto: “Auguri piccola Sophie”.

Con l’ex compagna si è lasciato male, i rapporti continuano a essere tesi. Lui, però, ha un solo desiderio nella sua esistenza: essere un genitore presente e affettuoso con la figlia. A lei scrive: “Tu, piccola dolcezza, tu piccola stella, tu che così piccola però sei così grande e immensa! Mi perdo nei tuoi occhi e nel tuo profumo! Sin dal primo giorno ho sempre pensato che i tuoi occhi fossero come il mappamondo, dove guardare ma non vedere mai la sua fine! Mi hai regalato gioie immense e so che me ne regalai tante altre”.

“Mi hai fatto veramente conoscere la parola amore, ma quello vero, quell’amore sincero e unico che nessuna persona al mondo potrà mai farti provare! Otto anni fa ricordo ancora quel momento ricordo ancora il primo abbraccio il tuo primo pianto ricordo tutto come se fosse ora e quando ci penso provo la stessa sensazione la sensazione delle farfalle nello stomaco, posso dire che le ho provate anch’io! Ricordo tutto perfettamente erano le ore 2:58 di notte e tu vedevi per la prima volta la luce. In quel momento la stavo vedendo anch’io. Ti ho sognata così e quando ti ho visto mi sembrava di rivivere quel sogno. Ho sempre desiderato una bambina proprio come te, Sophie!”, continua Federico.

“Oggi che festeggi otto anni, papà ti vuole dire che ti ama davvero tanto e che non smetterò mai di farlo per nessuna ragione al mondo e nessuno potrà mai ostacolare il nostro amore! Tu sei una bambina speciale, una bambina unica e rara. Papà ti custodirà per sempre fino all’ultimo giorno che sarò io a non vedere più la luce. Buon compleanno, gioia mia, rimani sempre così. Ti amo”, conclude.