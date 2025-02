''Parlo cinque lingue, mi sento un'italiana con attitudine francese'': Deva Cassel, 20enne figlia di Monica Bellucci, si racconta

E’ la protagonista della mini-serie Netflix Il Gattopardo, nel ruolo che fu di Claudia Cardinale nel film

Sarà Angelica, reciterà con Saul Nanni, Tancredi, che poi è diventato il suo attuale fidanzato

Deva Cassel si prende la sua prima cover su Grazia. La figlia 20enne di Monica Bellucci e Vincent Cassel si racconta sulle pagine del settimanale. Dal 5 marzo sarà la protagonista della mini-serie Netflix Il Gattopardo. Reciterà nei panni di Angelica, ruolo interpretato da Claudia Cardinale nella pellicola capolavoro di Luchino Visconti del 1963. Al suo fianco Saul Nanni, 26 anni, Tancredi, che proprio grazie alla vicinanza sul set è diventato il suo attuale fidanzato. “Parlo cinque lingue, mi sento un’italiana con attitudine francese”, spiega la ragazza, già top model di fama mondiale.

Per Deva il cinema è arrivato dopo la moda, all’inizio, proprio per opposizione ai suoi genitori, lo odiava. Ha provato con la sua prima pellicola, La bella estate, e ha scoperto il piacere di stare davanti alla telecamera. Il paragone l’ha preoccupata, ma solo all’inizio: “L'idea di riprendere il ruolo di Cardinale mi intimoriva parecchio. Ho imparato tuttavia a relativizzare, lo faccio anche nella mia esperienza di modella”.

“Nella vita mi hanno spesso paragonata alla mia mamma e credo che sia qualcosa che mi sarà fatto notare per tutta la vita. Sono abituata ai paragoni, troverò sempre qualcuno che mi dirà: ‘Era meglio prima’ oppure: ‘Assomigli moltissimo a lei’ oppure il contrario. Ho imparato quindi a saper prendere le distanze da questo aspetto. Ottenere un ruolo già interpretato da un'attrice del calibro di Cardinale susciterà per forza nuovi paragoni, ma cerco di vivere la cosa nel migliore dei modi”, aggiunge la Cassel.

Deva è figlia di due culture, quella italiana e quella francese. Quando le si chiede cosa le abbiano dato entrambe, dice: “Mi piace dire di essere ‘un’italiana con un’attitudine francese’. Penso che sia un’espressione capace di descrivermi perfettamente. Ho avuto l’opportunità di vivere in diversi Paesi e la Francia e l’Italia sono fra quelli che conosco meglio, quelli dove mi sento a casa. In Francia ho vissuto più a lungo, ho studiato e costruito la mia rete di amicizie e di relazioni, ma l’Italia per me rappresenta il calore, il cibo, la famiglia. Ogni tanto mi piace portare in Francia qualche aspetto della convivialità italiana, e viceversa, mi piace portare in Italia qualche abitudine o elemento della cultura francese. Adoro l’effetto ibrido della fusione delle due culture". Per lei però è impossibile dire quale dei due Paesi preferisce: "Sono estremamente diversi e complementari”.

La giovane attrice sottolinea: “Devo dire poi che, al di là della mia dimensione franco-italiana ho la fortuna di aver viaggiato molto fin da piccola e di aver imparato quindi ad adattarmi facilmente e a sentirmi bene un po’ ovunque”.

“Adoro dormire in posti diversi, gustare cucine diverse, stare a contatto con persone dalla cultura opposta alla mia - prosegue Deva - Parlo cinque lingue e credo che sia uno dei regali più grandi fatto dai miei genitori. Da piccola non mi rendevo conto di quanto fosse importante vivere in un ambito culturale così cosmopolita. Mi dicevo: ‘Ma perché conoscere tante lingue se ne posso parlare una alla volta?’. Poi, cominciando a lavorare presto, mi sono potuta rendere conto di questa fortuna e di quanto mi avrebbe facilitata”.

Sui famosissimi mamma e papà Deva chiarisce: “Le loro lezioni di vita mi accompagnano tutti i giorni. Ci sono alcune espressioni di entrambi che sono diventate dei veri e propri leit-motif per me". E precisa: "Devo dire che i miei genitori hanno una cosa in comune, anche se espressa in maniere molto diverse: entrambi mi hanno insegnato ad avere fiducia in me stessa e mi hanno lasciato una grandissima libertà nelle mie scelte. Il senso di indipendenza che mi hanno trasmesso è un elemento indispensabile per saper stare al mondo”.