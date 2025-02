''Dopo 20 anni mia moglie mi piace ancora come la prima volta, provo desiderio'': Ascanio Pacelli e il sesso con Katia Pedrotti

Il principe 51enne, ex GF, ha sposato la 46enne conosciuta al reality nel 2005

E’ tornato in tv al timone di The Golden Bachelor, il nuovo programma di Real Time partito ieri, 19 febbraio. Ascanio Pacelli è contento di aver accettato . A Fanpage parla del suo percorso e anche del privato. “Dopo 20 anni mia moglie mi piace ancora come la prima volta, provo desiderio”, svela. Il principe 51enne, ex GF, ha sposato Katia Pedrotti, conosciuta al reality, nel 2005. I due sono genitori felici di Matilda, 17 anni, e Tancredi, 11 anni. Tra loro va tutto a meraviglia, anche il sesso.

Sull’amore che può nascere in tv, Ascanio dice: “Non c'è un posto giusto o sbagliato in cui trovare l'amore, può capitare ovunque. A me è successo dentro quattro mura, mentre cercavo qualcosa che non pensavo potesse esistere. Quando vidi Katia la prima volta, la puntai fin da subito e in confessionale dissi: ‘Ssono convinto che possa essere la la dona della mia vita'. E così poi è stato. L'importante è che i sentimenti siano veri”.

Pacelli non rifarebbe più il Grande Fratello, che oggi non guarda, ma è grato al programma: “Se non avessi fatto il Grande Fratello non avrei mai conosciuto mia moglie, non avremmo mai avuto due figli e non sarei il conduttore di The Golden Bachelor”.

Quando gli si domanda se ci siano segreti per un matrimonio duraturo come il suo, il conduttore e golfista spiega: “Il segreto è che non ci sono segreti. Uno degli elementi fondamentali del nostro rapporto è la normalità, non abbiamo mai avuto la smania di viverci sotto i riflettori. Un altro aspetto è la sessualità. Mia moglie, dopo 20 anni, mi piace ancora come la prima volta, provo desiderio nei suoi confronti. E’ ovvio che non c'è la necessità di ‘timbrare un cartellino’, pero c'è il piacere di cercarsi”.

Sulle crisi con Katia precisa: “Il rapporto è fatto di alti e bassi non tanto per quello che succede tra noi ma per quanto accade nella vita, come la nascita dei figli. Per esempio, è capitato che io e Katia non ci parlassimo per una settimana perché lei aveva bloccato il mio numero su WhtasApp. E’ la sua ironia e la amo anche per questo”.

Ascanio si apre anche sul figlio minore, che ha avuto un serio problema di salute lo scorso mese, ma non svela la sua patologia: “Tancredi sta bene, anche se è stato un gennaio molto duro e inaspettato. Abbiamo iniziato a convivere con una nuova normalità e mia moglie ha dimostrato e sta dimostrando una grossa forza. Quando il destino ti tocca i figli, fatichi ad accettarlo. Poi però abbiamo vissuto in alcune strutture delle situazioni che ci hanno fatto capire quanto siamo fortunati da questo punto di vista”.