Caterina Balivo e l'amica del cuore Elena Santarelli si divertono insieme alla serata contro l'HIV: foto

Le due insieme a Ezia Modafferi alla Anlaids Charity Dinner al Museo Etrusco di Villa Giulia

Look total black per la conduttrice 45enne e la showgirl 43enne

Sorridono e sono letteralmente raggianti nella loro uscita tra donne per una buona causa. Caterina Balivo e l'amica del cuore Elena Santarelli si divertono insieme alla serata contro l’HIV. Le due vanno insieme a Ezia Modafferi alla Anlaids, Associazione Nazionale per la Lotta Contro l'Aids, Charity Dinner al Museo Etrusco di Villa Giulia. Entrambe scelgono un look total black. La conduttrice 45enne indossa un abito con cintura in vita. La showgirl 43enne top e pantaloni palazzo larghi. Abito bianco e nero per la pr ed event planner 51enne.

E’ un appuntamento a cui non possono mancare. L’evento benefico è promosso da Anlaids Lazio, guidata dal Presidente Gianluca De Marchi, per sostenere la prevenzione e la lotta all’HIV. Sanno l’importanza della loro presenza, insieme ad altri famosi. Gustano le pietanze a tavola e ascoltano rapite la live performance di una delle loro voci preferite, quella di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Caterina ed Elena sono legate da moltissimo tempo, lo hanno più volte testimoniato anche in tv. La Balivo solo una volta litigò con lei, raccontò il curioso episodio nella sua trasmissione Vieni da me. “Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina. Purtroppo non mi hanno preso, ovviamente - svelò in diretta tv - Eravamo io ed Elena Santarelli. Mi ricordo anche una cosa strana. Litigai con Elena, davvero. Le dissi: ‘Tu sei troppo alta! Io non voglio fare il provino con te altrimenti non mi prendono’. Alla fine al provino non hanno preso nessuna delle due. Diciamo che l’abbiamo risolta in questo modo”.