Ilary Blasi torna al biondo: la conduttrice si prepara all'estate in tv cambiando colore di capelli, guarda

La conduttrice 44enne si affida, come sempre, all’amica hair stylist Alessia Solidani

Sta per andare in Puglia a registrare. Lo farà nella suggestiva cornice di Monfetta dal 18 al 22 giugno. Tutto verrà trasmesso in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv, bisognerà, però, aspettare l’8 luglio per vedere Battiti Live in prima serata su Canale 5. Prima Ilary Blasi sceglie un ritorno al passato, o quasi: la conduttrice torna all’amatissimo biondo. Si prepara all’estate in tv cambiando colore di capelli.

La romana si affida, come sempre, all’amica fidatissima, l’hair stylist Alessia Solidani, ora anche parrucchiera di Michelle Hunziker, legata alla Blasi. La presentatrice 44enne, però, non di decolora l’intera chioma, si fa solo piccole e mirate sfumature chiare sui ciuffi davanti e sulle punte.

Quando ha rinunciato al biondo, aveva optato per una chioma color moka, poi era passata al castano chiaro, il suo colore naturale. Adesso, con la voglia di mare che la contagia, inneggiando alle “summer vibes”, come dice lei stessa, Ilary inaugura una nuova “blonde era”. E chissà se la figlia neo 18enne Chanel, che pare proprio avere un’adorazione sviscerata per la madre, la ‘copierà’. Pure la ragazza, neo influencer, aveva detto basta col biondo, tornando al suo colore ‘nature’: magari la Blasi la ‘contagerà’…