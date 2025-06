Impacchi all'olio d'oliva, fondotinta diluito e tanta acqua: Loredana Lecciso svela i segreti del suo make-up e della sua skincare

L'ex showgirl confida come ama truccarsi e tenere in forma la sua epidermide del volto

La compagna di Al Bano, classe 1972, è madre di Brigitta, 30 anni, Jasmine, 24, e Albano Jr, 22

Loredana Lecciso raramente appare con un aspetto stanco e provato. La compagna di Al Bano, classe 1972, madre di Brigitta, 30 anni, Jasmine, 24, e Albano Jr, 22, a Gente svela i segreti del suo make-up e della sua skincare.

Sin da bambina amava il trucco. Loredana confessa: “Mi piaceva il make up carico, non avevo la tecnica per realizzarlo e, con il senno di poi, più che valorizzarmi mi peggioravo, ma pensavo di stare bene”. Oggi sceglie, invece, la leggerezza.

La sua pelle è “tendenzialmente secca, chiara e delicata. Va idratata molto, anche dall’interno, bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Io cerco, ma talvolta sono un po’ pigra. Chi invece è attentissima e mi sprona è mia figlia Jasmine”.

Per la detersione utilizza uno struccante oleoso per viso e occhi. “Poi metto una crema nutriente fluida, un siero nella zona perioculare e, talvolta, applico pure dei patch: rinfrescano e drenano”, aggiunge l’ex showgirl.

La Lecciso parla della cura del corpo: “Il mio elisir è l’olio, preferibilmente secco: è sublime come lascia la pelle. Metto sempre olio, ma d’oliva, persino sui capelli: faccio impacchi che tengo in posa per un’oretta. Certo, va risciacquato molto bene e abbondantemente, però l’effetto nutriente e illuminante è unico”.

Sul make up attuale dice: “Non tutti i giorni, perché amo far respirare la pelle, ma metto: il fondotinta diluito con la crema idratante, un pochino di terra per fare il contouring, blush rosato e illuminante sugli zigomi”. Ha pensato di cambiare look e tagliare la sua lunga chioma: “Ci penso eccome, ma non ho il coraggio: i capelli lunghi sono la mia coperta di Linus”.