''Ho temuto'': Cecilia Rodriguez parla della sua esperienza con l’allattamento al seno della piccola Clara Isabel

Mamma dallo scorso 15 ottobre, Cecilia Rodriguez parla della sua esperienza con l’allattamento della piccola Clara Isabel, nata dall’amore col marito Ignazio Moser. “Ho temuto”, confessa nelle sue Storie. Dovendo uscire per alcuni impegni di lavoro, ha avuto necessità di ricorrere al tiralatte e questo la preoccupava. Lei ne ha scelto uno super funzionale.

“Vi racconto la mia esperienza con l’allattamento, è un’esperienza che volevo provare, oltre alla maternità, ed è vero che tante volte è un po’ complicato. Ma, se si trova un equilibrio, come in tutte le cose, ci stiamo trovando molto bene. Sono molto contenta di poterlo fare, perché il mio corpo me lo ha concesso: è un momento di connessione unico. Anche quando Clarita non riesce a dormire, è un po’ infastidita, io l’attacco al seno e… problema risolto!”, racconta la 35enne.

La modella, influencer e imprenditrice prosegue: “Non vi nascondo che nel momento in cui ho iniziato a pensare che avrei dovuto tirare il latte - farlo mi permette di lasciare la piccolina a casa qualche ora e poter lavorare - ho temuto. Ho sentito così tanti racconti in giro… Sono però contenta di averli sentiti perché ho tirato fuori le mie conclusioni”.

Chechu rivela: “Ho ascoltato tanti consigli e chi mi ha consigliato Mamashy è stata molto brava, evidentemente si era trovata bene. Mi sto trovando bene anche io. Forse perché ha diverse misure di coppe che si adattano a ogni mammella. Il tiraggio non è doloroso ed è molto pratico”.

La 35enne mostra come funziona

L’argentina, dopo aver tirato il latte, lo mette in apposite bustine sterili e poi in frigo o freezer. Questo tiralatte che lei utilizza si posiziona sulla mammella, non avendo cavi, fermato dalla coppa del reggiseno da allattamento, permette alla Rodriguez di muoversi e fare le sue cose, ‘lui’ fa tutto da solo. “Potete anche uscire”, spiega. Usa un programma di 20 minuti.