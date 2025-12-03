Sul social i due posano insieme: la 42enne modella mostra il pancione

I due stanno insieme da 5 anni, l’ex calciatore ha avuto tante fidanzate vip

Sembrava essere un eterno playboy, invece da cinque anni accanto a lui c’è la donna con cui costruirà la sua famiglia. Fabio Galante sarà papà per la prima volta a 52 anni, che ha compiuto lo scorso 20 novembre: la compagna Francesca Falomo, modella 42enne, è incinta. In una serie di foto pubblicate sul social lei mostra il pancione e sorride vicino all’uomo che ama. La coppia ora si sta godendo qualche giorno in montagna, tra la neve in alta quota.

Fabio Galante papà per la prima volta a 52 anni: la compagna Francesco Falomo è incinta

Galante, ex calciatore di Empoli, Genoa, Torino, Livorno e Inter, giudicato un vero sex symbol tra gli anni ’90 e 2000, è stato ‘avvicinato’ in passato a Laura Freddi, Giorgia Palmas, Laura Torrisi, Giorgia Surina. Mai andato a nozze, con la maturità non si regala ancora i fiori d’arancio, ma un bebè.

Sul social i due posano insieme: la 42enne modella mostra il pancione. Ora la coppia si sta godendo qualche giorno in montagna

La Falomo, nove anni meno di lui, è la donna che gli regala certezze, oltre che una cicogna che lo commuove fortemente. Fabio, che oggi riveste il ruolo di brand ambassador per l’Inter, è emozionato e non vede l’ora di conoscere il piccolino o la piccolina: la coppia ancora non svela il sesso del fagottino che nascerà.