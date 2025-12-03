Raoul Bova bacia Beatrice Arnera e l’ex Rocìo Munoz Morales intima con un altro: le foto

L’attore 54enne paparazzato con la 30enne in un atteggiamento inequivocabile

La spagnola 37enne abbraccia Vittorio Chini, un famoso manager con cui si frequenterebbe da tempo

Due figlie insieme, Luna, ieri, 2 dicembre 10 anni, e Alma, 7, e un addio molto chiacchierato, preceduto da uno scandalo riguardante lui. Ora, però, pare tutto alle spalle. Raoul Bova a Roma bacia quella che ormai per tutti è la sua nuova fiamma, Beatrice Arnera. Saluta la comica e collega 30enne in partenza. L’ex Rocìo Munoz Morales sempre nella Capitale si fa vedere intima con un altro. Chi mette la coppia ‘scoppiata’ in copertina.

L’attore 54enne è affettuosissimo con Beatrice, impegnata con il suoi spettacoli in teatro. L’accompagna alla stazione Termini. Con loro, poco prima, c’è anche Tiziana, sorella di Bova. Ormai è tutto un affare di famiglia. I due si salutano sfiorandosi le labbra, sorridenti e felici, il fotografo non perde l’attimo e scatta.

Rocìo insieme alla sua primogenita: ieri, 2 dicembre, per la bambina grande festa di compleanno, un dancing party

Rocìo, sempre nella Capitale, presenta il suo libro “La Vita Adesso”. All’evento, in una libreria del centro, arriva anche un suo caro amico. Prima si siede tra il pubblico, poi, una volta finito tutto, si alza e va ad abbracciarla con grande calore. Lui è Vittorio Chini, amministratore di Endomedica, azienda del settore sanitario. Il settimanale scrive: “Da tempo sapevamo che Rocìo frequentasse un uomo, dopo la separazione da Bova ed è stata brava a tenerlo nascosto”. Avrebbe approfittato della giusta occasione per svelarlo…