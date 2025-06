La 35enne prima di mostrare alle follower come si trucca parla della gravidanza

“Come potete vedere, cresciamo sempre di più, però procede molto bene”

Cecilia Rodriguez, prima di mostrare alle follower quali prodotti usa per il trucco, si fa vedere quasi a figura intera nelle sue IG Stories. Mostra le forme premaman sempre più grandi e commenta: “Per accettare i cambiamenti fisici ci vuole tempo: guardate che panzone!”.

''Per accettare i cambiamenti fisici ci vuole tempo: guardate che panzone!'': Cecilia Rodriguez mostra le forme premaman sempre più grandi

La modella e influencer 35enne aspetta la sua prima figlia, Clara Isabel, dal marito Ignazio Moser. E’ entrata quasi nel sesto mese di gestazione. La bimba dovrebbe nascere tra fine settembre e i primi di ottobre. Chechu indossa un abito nero aderente sbracciato. Si mette di profilo per far vedere quanto il pancione sia aumentato. Se lo tocca in continuazione.

La 35enne si mette di profilo per far vedere quanto sia cresciuto il pancione

Si sente benissimo, ma...

“Buongiorno a tutti come potete vedere qua cresciamo sempre di più - esordisce l’argentina - La gravidanza però procede molto bene. Sono molto contenta. Come sapete io ho aspettato un po' di tempo questo momento qui. Anche se devo dire che ci sono tanti cambiamenti…”.

“Come potete vedere, cresciamo sempre di più, però procede molto bene”, sottolinea

“Adesso sto capendo tutte le donne - prosegue Ceci - Quando parlavano appunto delle loro gravidanze, io dicevo: ‘ma sti serena, sei incinta’. Adesso non che io non sia serena, perché sono molto serena, molto contenta, molto felice, però accettare tutti questi cambiamenti, non solo fisici, ma soprattutto quelli fisici… Devo dire che ci mettiamo un po' a metabolizzarli, ecco. E devo dire che la gravidanza, quanto lunga sembra, alla fine il tempo passa volando. E il tempo non è tantissimo, nel senso: per abituarsi, appunto, a tutti questi cambiamenti. Guardate che panzona!”.