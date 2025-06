A La Volta Buona la 48enne racconta tutto a Caterina Balivo: erano oltre 2 anni che non aveva notizie

Nella notte di mercoledì 18 giugno è cambiata ogni cosa grazie a una telefonata

Pamela Petrarolo ha ritrovato Manuel. Il fratello scomparso dell’ex di Non è la Rai è stato arrestato per furto d’auto. La 48enne racconta ogni cosa a La Volta Buona. Si rivolge direttamente all’uomo, che ora è agli arresti domiciliari. “Dai spiegazioni a mamma”, gli dice. Per oltre due anni la famiglia aveva perso le sue tracce…

Il fratello ''scomparso'' dell'ex di 'Non è la Rai' Pamela Petrarolo arrestato per furto d'auto, lei sconvolta in tv: ''Dai spiegazioni a mamma''

Dopo i vari appelli, ogni cosa è mutata nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 grazie a una telefonata. “Immaginate per una mamma che da due anni non vede il proprio figlio essere svegliata in piena notte - svela la Petrarolo - Lei e mio padre hanno pensato al peggio. Mia madre lì per lì ha pensato che fosse uno scherzo, cercava di fare domande, ma non aveva risposte. Fino a che ha chiesto di parlare con suo figlio. E così hanno messo il vivavoce in questa macchina e lui ha detto: ‘ciao mamma’. Mia madre ha riconosciuto la sua voce”.

I giornalisti hanno riportato la notizia dell’arresto di Manuel per furto di auto e dei conseguenti arresti domiciliari. “E’ stato sconvolgente. Noi conosciamo un Manuel che è un bravissimo ragazzo, ha sempre lavorato. Sapere questa notizia del suo ritrovamento legato a un qualcosa che noi non conosciamo è stato sconvolgente. E’ tutto confuso, i miei genitori sono sconvolti”, sottolinea.

A La Volta Buona la 48enne racconta tutto a Caterina Balivo: erano oltre 2 anni che non aveva notizie

Pamela si rivolge direttamente al fratello: “L’ennesimo spavento Manuel, l'ennesima preoccupazione. Sì è vero che mamma ha sentito la tua voce, abbiamo capito che stai bene, ma non sappiamo di più. Io ti chiedo cortesemente di metterti in contatto e dare delle spiegazioni a mamma e papà affinché possano quantomeno conoscere qual è la verità e stare più sereni”.

“Noi siamo la sua famiglia, noi ci siamo - prosegue con gli occhi lucidi l’ex gieffina - Mia mamma è molto provata, piange al telefono. Questo è un momento molto difficile per la mia famiglia. Sto vivendo molti sentimenti contrastanti. C'è la gioia di saperlo vivo, siamo sollevati perché lui sta bene. Ma di contro c'è questa notizia che noi non conosciamo perfettamente. Gli errori si fanno, l'importante è che lui si metta nella condizione di farsi aiutare e di prendersi la responsabilità. Di dire a 35 anni: ‘Sì, ho fatto questo, aiutatemi’. Se non lo aiutiamo noi che siamo la sua famiglia ma chi lo può aiutare?”.