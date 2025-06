Melissa Satta vola col fidanzato Carlo Beretta in Giappone mentre le voci di una sua possibile gravidanza si fanno sempre più forti: le immagini

La showgirl 39enne e il rampollo 28enne si regalano una vacanza nella terra del Sol Levante con alcuni amici

In Italia i gossip sulla dolce attesa dell’ex velina diventano assordanti: i due tacciono

In Italia scoppiano i gossip sulla cicogna in volo. Lei non replica al momento. Melissa Satta vola col fidanzato Carlo Beretta in Giappone mentre le voci di una sua possibile gravidanza si fanno sempre più forti. La vacanza nella terra del Sol Levante è di circa una settimana. Con loro ci sono una coppia di amici che lei tagga nelle foto che condivide sul suo profilo Instagram: Benedetto Avallone e Giulia Ghidini.

Melissa Satta vola col fidanzato Carlo Beretta in Giappone mentre le voci di una sua possibile gravidanza si fanno sempre più forti

L’ex velina indossa look casual e t-shirt oversize. Sulla dolce attesa non dice alcunché. Solitamente riservatissima, si lascia andare raccontando i giorni tra Tokyo e Kyoto. Lei e il rampollo 28enne visitano i luoghi più famosi delle città. Impossibile per loro bucare la visita al Fushimi Inari-Taisha, il principale santuario dedicato al kami Inari, situato nel distretto di Fushimi-ku.

Con loro ci sono Benedetto Avallone e Giulia Ghidini

Il tempo trascorre in fretta, è già tempo di prendere l’aereo per tornare in Italia. Mamma di Maddox, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng, 11 anni, non ha mai nascosto di pensare a un altro bebè.

La coppia, dopo Tokyo, visita Kyoto

Intervistata nel format social di Cristina Parodi, 7 Piani, la showgirl aveva confessato: “Ci sono tante cose che voglio fare. Il secondo figlio, che dico sempre che lo desidero, è una cosa che mi piacerebbe molto. Un altro bambino non è un desiderio soltanto mi,o ma di mio figlio Maddox, che mi chiede sempre il fratellino. Io poi gli dico: 'Ma può arrivare una sorellina'. E lui: 'Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio…'. Insomma, c'è un po' di confusione a casa”.

Per l'ex velina look comodi

Dopo quasi una settimana è già tempo di tornare...

La prima maternità è arrivata quando aveva 27 anni: "Non pensavo di avere un bimbo così giovane, mi sono pure sposata, è un passo che ho fatto nonostante non considerassi molto il matrimonio”. Dalla primavera del 2024 è legata a Beretta, 11 anni meno di lei. A Verissimo recentemente Melissa ha detto: “E’ un ragazzo semplice… in un anno non abbiamo mai litigato. Non ho la voglia di litigare, è la prima volta. Siamo talmente simili, con lui ho scoperto la routine. Il futuro? Vivo la storia giorno per giorno, mi godo ogni singolo momento e quello che arriverà, arriverà. Lui è più giovane e sicuramente nel suo futuro vorrà qualcosa però ti ripeto: ora è inutile fare programmi”. Qualcosa, se fosse davvero incinta, sarebbe cambiato…