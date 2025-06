''Ci sono stati momenti di odio profondo'': Alice Campello parla della rottura con Alvano Morata prima del ritorno di fiamma

Nel documentario “Morata: no sabes quien soy” la 30enne lo confessa senza sconti

Lei e il 32enne stavano male: “Non ero felice con me stessa e lui non era felice con sé stesso”

Alice Campello ora ha ritrovato la felicità con calciatore dei suoi sogni, con cui ha ufficializzato la ‘reunion’ a inizio 2025. L’imprenditrice e influencer 30enne parla della rottura con Alvaro Morata prima del ritorno di fiamma nel documentario dedicato al marito, “Morata: no sabes quien soy”.

Il giocatore nella pellicola si apre sulla depressione che l’ha avvolto, questo malessere ha influito anche nel rapporto con Alice, al punto da portarli ad annunciare l’addio durante l’estate 2024. I due sono genitori di i gemelli Alessandro e Leonardo (nati nel 2018), Edoardo (nato nel 2020) e Bella (nata nel 2023).

"Avevo paura di tutto, avevo pensieri orribili, autolesionisti”, ha raccontato Morata. “La tua mente ti suggerisce qualsiasi cosa pur di evitarti ciò che ti fa soffrire. Era come se fossi in una stanza buia, dove tutti mi fissavano. La mia testa mi mandava continuamente segnali, messaggi e voci che mi dicevano cose orribili”, ha proseguito, come riporta El Mundo. Ha preso farmaci: “Non so se avrei potuto giocare senza farmaci".

Nel documentario c’è anche la testimonianza della Campello. "Non ero felice con me stessa e lui non era felice con sé stesso. Come si può stare bene con qualcuno se non riesci a dare il meglio di te? Riesci solo a dare cose negative, è normale che ci si scontri, non è sano”, ha spiegato lei sul momentaneo addio.

"Non penso che ci sia stata una crisi dovuta alla mancanza d’amore - ha poi precisato - ma piuttosto due persone che non stavano bene. Ci sono stati momenti di odio profondo e altri migliori, ma quando la rabbia passa, vince sempre l’amore”.