“Sto una bomba”, sottolinea la 35enne che vive la dolce attesa in uno stato di grazia

“In questo momento è come se niente mi toccasse”, chiarisce sorridente e serena

Cecilia Rodriguez parla con i follower, in una box domande, della gravidanza. Non è affatto preoccupata del peso col pancione al settimo mese. “Ho preso 13 chili ma distribuiti bene, a mio marito piaccio”, sottolinea nelle sue IG Stories. Non si sottrae neppure alle curiosità dei fan sulla procreazione assistita, a cui si è sottoposta lo scorso dicembre per rimanere incinta.

''Ho preso 13 chili ma distribuiti bene, a mio marito piaccio'': Cecilia Rodriguez parla della gravidanza e anche della procreazione assistita a cui è ricorsa

“Sto molto bene, è un periodo di serenità e consapevolezza. Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo. Non ho molti sbalzi d’umore. Sono un po’ ansiosa per Aspirina, poi vi racconterò la sua situazione, è l’unica cosa che mi turba, per il resto sto una bomba”, spiega la 35enne.

Tutti desiderano sapere quanto sia aumentata di peso. Chechu rivela: “Ho preso 13 chili al momento, sono al settimo mese, sono distribuiti molto bene. E’ vero che ho preso 3 chili al mese, ma non tutti i mesi, non è vero che sono dispiaciuta, nel senso che non me la vivo male, per niente. I cambiamenti si vedono, allo specchio, nei vestiti… Ma io sono tranquilla da questo punto di vista, perché, come detto prima, mi sto godendo la gravidanza in serenità”.

“Quindi ho accolto il mio corpo come ho sempre fatto - prosegue l’argentina - Io ho mangiato sempre tutto quello che volevo, senza farmi alcun tipo di problema, perché la genetica mi ha sempre accompagnata. Non che mi ora mi abbia abbandonato, ma evidentemente il mio metabolismo assimila tutto quel che mangio e io mangio. Ho fame, ho un bellissimo appetito: mi piace mangiare e mangio sano. In gravidanza mi è venuta voglia di mangiare sano: ho voglia di carboidrati, pasta, poi di verdure, frutta… Ma me la vivo bene, mi godo pure una nuova versione di me, una versione più in carne. I chili poi se si devono perdere si perderanno, o rimarrò così. A mio marito piaccio...”.

La 35enne sulla PMA dice che affronterà l'argomento con calma quando si sentirà pronta

La Rodriguez e Ignazio Moser avranno una bambina, Clara Isabel. L’influencer, modella e imprenditrice confida quando nascerà: “La bimba dovrebbe nascere a metà ottobre. Potrebbe essere una bellissima Bilancia o una Scorpione. Basta che sia sana”. E sul nome scelto chiarisce: “E’ quello della mia nonna materna. All’inizio pensavamo fosse un maschio e pensavamo a nomi maschili. Poi un giorno, pensando a un nome femminile, l’ho detto e a Ignazio è piaciuto tantissimo, quindi è stata una scelta condivisa, come tutte le cose che decidiamo: siamo una squadra”.

Lei è in uno stato di grazia: "Durante la gravidanza sono cresciuta, pur rimanendo sempre la stessa. E’ come se in questo momento niente mi toccasse, come se i problemi passassero in secondo piano”.

Cecilia ancora non ha preparato quasi nulla per la figlia. “Giulia De Lellis è l'unica mamma che ha già tutto pronto, io no, mi sbrigherò a settembre, anche se la cameretta l’ho già scelta. Dato che è molto generosa, mi ha anche mandato una lista di tutte le cose utili da comprare. Lei è pazzesca!”, svela.

L'argentina fa sapere che preparerà tutte le cose per la figlia a settembre, fa sapere che l'unica mamma che ha già tutto pronto è Giulia De Lellis. La 29enne in foto con l'amica nei giorni scorsi, mentre preparava la sua borsa per il parto

Molti le domandano della procreazione medicalmente assistita: “Ne parlerò quando sarà il momento giusto, come ho aspettato il momento giusto per intraprenderla. Ci ho impiegato un po’ di anni perché volevo che accadesse tutto in modo naturale. Voglio trovare le parole giuste perché è un tema molto delicato al quale sono sensibile e ci sono sempre più donne che fanno fatica a rimanere incinta. Io ci sono passata e quindi so quello che si prova. Lo farò quando sarà il momento. L’importante è essere circondata da persone che ti vogliono bene dato che è un percorso molto faticoso, ma se lo sei diventa la cosa più normale del mondo”.

Si sofferma pure sulla sua innegabile gelosia, la Rodriguez confida: "Sono molto gelosa, quello che è mio non lo puoi toccare. Però, devo dire, che negli anni, maturando, uno prende più sicurezza con se stessa, quindi ci sono delle cose che passano in secondo, terzo piano. Mi ha aiutato pure la terapia".