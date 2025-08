Rocìo torna in pubblico dopo la bufera sui presunti tradimenti di Raoul Bova, parla di 'sincerità': in Calabria con figlie e madre, ecco come l'ha gestita

La Munoz Morales posa per i fotografi sorridente e apparentemente serena

Al Magna Graecia Film Festival insieme alla 37enne ci sono Maria Pilar con Luna e Alma, 10 e 7 anni

Bella, altera, sorridente. Arriva circondata dai fotografi e posa sul red carpet insieme a Maria Pilar e alle sue Luna e Alma, 10 e 7 anni. Rocìo Munoz Morales torna in pubblico dopo la bufera sui presunti tradimenti di Raoul Bova. Ospite sul palco del Magna Graecia Film Festival a Soverato, parla di ‘sincerità'. In Calabria con figlie e madre gestisce il ‘caso’ che l’ha ,essa al centro dei riflettori con eleganza e sobrietà.

L’attore 53enne, a cui era legata dal 2013, avrebbe detto che con lei era finita da almeno due anni, la spagnola, tramite il suo legale, dice che non è così. Stando al Corriere della Sera, avrebbe chiesto l’affidamento esclusivo delle figlie avute da lui. Rocìo, però, sulla questione rimane in silenzio.

“Io amo la verità e l'onestà di questa terra che a me arriva nuda, nel suo bello e nel suo brutto - dice l’attrice - E’ una terra che accoglie. Non ha paura di essere sé stessa conoscendo le proprie fragilità: è una terra così vera e sincera che ha una potenza che altri posti magari anche con più possibilità non hanno”. Poi aggiunge: “Da tre giorni sono qui e giro con le mie bambine e con la mia mamma, e trovo sempre gente bella e luoghi che mi sorprendono. Sono felice”.

La spagnola insieme alla mamma Maria Pilar al Magna Graecia Film Festival a Soverato

“Alle mie figlie vorrei lasciare l'eredità di un cuore buono. Vorrei che fossero delle donne pure, fiere di loro stesse, rispettose, sincere. Sono questi valori, che mi hanno trasmesso la mia mamma e le mie sorelle, a rendermi la donna forte che sono oggi. Quelli che riescono a fare le cose migliori sono le persone che hanno il cuore più grande”, aggiunge Rocìo.

“Anche se non ci si sente mai veramente pronti bisogna buttarsi nelle cose. Io non mi sono mai pentita delle sfide che ho affrontato, le cose normali mi annoiano”, chiarisce ancora. Sta scrivendo il suo terzo libro. Ostenta sicurezza, ma sicuramente lo scandalo che ha travolto pure lei le provoca dolore. In pubblico, però, è assolutamente perfetta.