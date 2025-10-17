Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano a casa con Clarita: la prima foto nella cameretta, c’è anche la cuginetta Luna, figlia di Belen, guarda

I due neo genitori dopo aver accolto al mondo la piccola mercoledì, sono ora a casa

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a casa con la piccola Clara Isabel.

La showgirl argentina ha partorito lo scorso 15 ottobre in una struttura di Milano. Due giorni dopo è già a casa. Per la prima volta la soglia della porta del loro appartamento milanese è stata varcata in tre.

L’accoglienza è stata molto affettuosa. Hanno trovato la cameretta di Clarita piena di palloncini.

E’ stato Ignazio, 33 anni, a condividere il primo scatto in cui c’è anche Luna Marì, la figlia di 4 anni di Belen, che ha così incontrato la cuginetta per la prima volta.

C’è anche Nino, il Jack Russell di Chechu e Nacho (che hanno dovuto dire addio invece ad un altro cane, Aspirina, solo poche settimane fa). “Nino in versione security”, ha scritto scherzando Moser sullo scatto condiviso.

“Luna in versione sorella maggiore”, ha aggiunto riferendosi alla nipotina.

“Benvenuta a casa Clarita”, ha poi concluso.

Al momento nessuna traccia visibile di Belen dopo che nei mesi scorsi si è molto parlato di un presunto litigio tra le due sorelle Rodriguez e di un rapporto complicato tra la maggiore e il cognato Moser.

Chissà se anche lei era presente per dare il bentornato a casa ai neo genitori, o se Luna si è presentata magari con nonna Veronica Cozzani e nonno Gustavo.

Clara Isabel – il nome è un omaggio alla nonna di Cecilia – è nata il 15 ottobre dopo circa 10 ore di travaglio e i suoi genitori sono subito impazziti d’amore per lei.