''La decisione è presa'': Mercedesz Henger rivela mostrerà sua figlia sui social quando sarà nata e il consulto avuto in famiglia

- La 34enne, figlia di Eva Henger, a 34 anni sta per diventare mamma per la prima volta
- Aspetta una bambina che si chiamerà Aurora dal compagno Alessio Salata
- Parlando con un follower di IG ha spiegato se mostrerà o meno sua figlia sui social
Mercedesz Henger ha spiegato che mostrerà il volto della sua bambina dopo che sarà nata.
La 34enne, personaggio tv e figlia di Eva Henger, è incinta del suo primo figlio, una femminuccia, e non vede l’ora di diventare mamma.
Parlando con i suoi follower su Instagram ha fatto sapere che una volta che sarà venuta al mondo Aurora – questo il nome scelto per la piccola – condividerà sue immagini con chi la segue sui social.
Prima di prendere questa decisione insieme al compagno e futuro papà Alessio Salata – che ha 23 anni, 11 meno di lei – ha consultato anche il resto della famiglia. Per lei era un passo importante.
Quando un utente le ha domandato se farà vedere Aurora, ha risposto: “Sì, io non sono contro. L’unica cosa importante per me è che fossimo tutti d’accordo in famiglia e visto che lo siamo la decisione è presa”.
La gravidanza per Mercedesz non era iniziata nel migliore dei modi. Ha infatti avuto a lungo nausee molto fastidiose. Ora va meglio, ma ovviamente non può fare tutto quello che faceva prima.
Per esempio quando si allena fa più fatica: “Sinceramente sì, mi manca il fiato molto più in fretta e ho più difficoltà nei movimenti”.
“E’ anche frustrante non poter fare le cose che mi piacciono, per esempio correre, ma sono contenta che mi sto allenando. E soprattutto che lo sto facendo nel pieno rispetto della gravidanza”, ha aggiunto.
Il parto è previsto per il mese di febbraio del 2026.