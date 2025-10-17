''La decisione è presa'': Mercedesz Henger rivela mostrerà sua figlia sui social quando sarà nata e il consulto avuto in famiglia

La 34enne, figlia di Eva Henger, a 34 anni sta per diventare mamma per la prima volta

Aspetta una bambina che si chiamerà Aurora dal compagno Alessio Salata

Parlando con un follower di IG ha spiegato se mostrerà o meno sua figlia sui social

Mercedesz Henger ha spiegato che mostrerà il volto della sua bambina dopo che sarà nata.

La 34enne, personaggio tv e figlia di Eva Henger, è incinta del suo primo figlio, una femminuccia, e non vede l’ora di diventare mamma.

Parlando con i suoi follower su Instagram ha fatto sapere che una volta che sarà venuta al mondo Aurora – questo il nome scelto per la piccola – condividerà sue immagini con chi la segue sui social.

Mercedesz Henger, 34 anni, è incinta di una bambina che si chiamerà Aurora: ha deciso che mostrerà sue immagini quando sarà nata

Prima di prendere questa decisione insieme al compagno e futuro papà Alessio Salata – che ha 23 anni, 11 meno di lei – ha consultato anche il resto della famiglia. Per lei era un passo importante.

Quando un utente le ha domandato se farà vedere Aurora, ha risposto: “Sì, io non sono contro. L’unica cosa importante per me è che fossimo tutti d’accordo in famiglia e visto che lo siamo la decisione è presa”.

La gravidanza per Mercedesz non era iniziata nel migliore dei modi. Ha infatti avuto a lungo nausee molto fastidiose. Ora va meglio, ma ovviamente non può fare tutto quello che faceva prima.

Mercedesz con il compagno Alessio Salata, 23 anni

Per esempio quando si allena fa più fatica: “Sinceramente sì, mi manca il fiato molto più in fretta e ho più difficoltà nei movimenti”.

“E’ anche frustrante non poter fare le cose che mi piacciono, per esempio correre, ma sono contenta che mi sto allenando. E soprattutto che lo sto facendo nel pieno rispetto della gravidanza”, ha aggiunto.

Il parto è previsto per il mese di febbraio del 2026.