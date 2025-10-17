“Nessuno sapeva che stavo male”, confessa l’attrice 60enne, che ha nascosto a tutti il suo malessere

“In quel periodo vivevo una fragilità assoluta, dove persino un petalo di rosa avrebbe potuto ferirmi”

Veronica Pivetti lo svela in una lunga intervista a Vanity Fair: confessa come affrontava la depressione. “Fingevo che tutto andasse bene mentre sentivo di cadere in un crepaccio”, confida l’attrice. Ha nascosto a tutti il suo malessere, anche sul set.

''Fingevo che andasse tutto bene'': Veronica Pivetti spiega come affrontava la depressione

“Nessuno sapeva che stavo male. Neanche sul set del Maresciallo Rocca, dove ero impegnata in quel periodo. Fare l’attrice, in questo senso, mi ha aiutata perché sapevo fingere molto bene tranne che con la mia truccatrice, che si è beccata tutti i miei pianti incontrollati inseguendomi sul set per riattaccarmi le ciglia finte”, rivela la 60enne.

Non lo ha detto perché aveva paura di non essere compresa e aggiunge: “In quel periodo vivevo una fragilità assoluta, dove persino un petalo di rosa avrebbe potuto ferirmi”. Veronica spiega: “Sul set pensavo solo a quello che avrei dovuto fare e a nient’altro. Era come se tutte le mie giornate fossero un’esibizione: il problema è che, quando finivano, mi sentivo cadere in un crepaccio”.

La Pivetti ne è uscita grazie a degli specialisti: “La psicoterapia alla quale, stupidamente, non mi sono rivolta all’inizio, perché pensavo di non averne bisogno. Grazie all’analisi ho, invece, intrapreso un percorso bellissimo che non mi ha, però, protetta da chi aveva una visione superficiale di quello che stavo attraversando. Essere oggetto di tanta incomprensione da parte di alcuni medici mi ha fatto male. Ricordo un medico in particolare, un grande luminare di cui non farò il nome, che appena mi ha vista mi ha detto: ‘Forza, si tiri su, che deve tornare a farci ridere’. Quando ho sentito quelle parole, mi volevo uccidere: non c’è niente di peggio di non sentirsi presi sul serio da qualcuno che dovrebbe prendersi cura di te e che, invece, minimizza il tuo dolore perché sei un’attrice di commedia”.

Ha imparato ad apprezzare la felicità. Ora sta bene: “Ma convivo con un senso di inadeguatezza che, penso, mi porterò nella tomba”. Quando le si domanda se abbia paura di invecchiare, Veronica replica: “Tentare di riavere disperatamente la stessa faccia di quando eravamo giovani è inutile, perché tanto non ce l’avremo mai di nuovo. Ora che ho sessant’anni mi sento perfettamente in pace e padrona di me stessa, perché mi sono ricongiunta con un senso di leggerezza tutto nuovo. I problemi li ho affrontati quando ne ho compiuti cinquanta. Lì sapevo chi ero stata in passato, ma non cosa fossi diventata: ci ho messo dieci anni a capirlo”.