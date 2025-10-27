''La mia ex ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi'': Cesare Cremonini confessa la sofferenza profonda per il libro scritto da Martina Maggiore

La 29enne nella primavera scorsa ha pubblicato “Ma che stupida ragazza”

“Mi tradiva, ho trovato le sue chat con altre donne. Quando è finita, ero annientata dal dolore”, lei ha scritto

Finora era rimasto in silenzio. Cesare Cremonini, ospite di Alessandro Cattelan nel podcast Supernova, confessa per la prima volta la “sofferenza profonda” per il libro scritto da Martina Margaret Maggiore. “La mia ex ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi”, svela.

La 29enne ha raccontato la relazione con l’artista 45enne in “Che stupida ragazza”, edito da Mursia. La relazione è durata circa quattro anni e mezzo, iniziata nel 2018, si è conclusa nel 2023. Lei la scorsa primavera ha messo tutto nero su bianco e ha rivelato: “Mi tradiva, ho trovato le sue chat con altre donne. Quando è finita, ero annientata dal dolore”.

Cremonini a Cattelan spiega: “Per me questo è stato un anno che ha influito su tutto. Ho avuto la spiacevole esperienza di far parte anche io purtroppo del mondo del gossip, in maniera indiretta, nel senso che mi sono capitate delle cose che mi hanno portato lì".

“Io vado sempre dicendo che il gossip è una cosa bella, necessaria, divertente, nessuno ce l’ha col gossip, ma bisogna stare molto attenti a comprendere. Cioè, tu sei in una coppia, finisci sui giornali, bisogna prenderla con grande leggerezza, perché come dai attenzione a quella cosa lì, scompare la tua realtà e diventa reale quello. Quello non è reale, è una trasformazione della realtà che poi diventa business. Bisogna, quindi lasciar correre. Io lo faccio”, prosegue il bolognese.

Cesare poi confida chiaramente a cosa si riferiscano le sue parole. “Quest’anno è successo che una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi, condividendo, perché magari ho delle cose intime famigliari che vorrei proteggere per rispetto della mia famiglia. ‘Vorrei che almeno mi dicessi cosa vuoi scrivere per proteggere la ia famiglia’, ho detto. Poi fallo. E invece no”, chiarisce.

Cremonini è stato male per tutto ciò, ma ha reagito: “Questa è stata una sofferenza talmente grande per me e talmente profonda che ha messo a repentaglio un’altra volta la mia solidità rispetto alla fatica di essere aggredibili. Ne sono uscito più forte, semplicemente perché alla fine sei più forte di questo e devi saperlo. In più viviamo in un’epoca in cui il male e il bene vanno insieme. Ho capito persino che l’hater è il tuo più grande fan: non esiste un amore più grande dell’odio, dell’odiare qualcuno”.