Wanda Nara organizza una mega festa extra lusso per la figlia Isabella che compie 9 anni: foto

- Per la seconda figlia avuta dall’ex Mauro Icardi sceglie un Bear Party
- La bimba compie gli anni il 27 ottobre, ma l’evento arriva di domenica
Una mega festa pensata apposta per lei. Wanda Nara organizza un Bear Party per Isabella che compie 9 anni. La seconda figlia avuta dall'ex Mauro Icardi, dopo Francesca, nata il 19 gennaio 2015, ha l’evento che sognava, come svela la mamma sul social condividendo foto e video del pomeriggio speciale della sua piccolina.
“La festa che sognava il mio amore più piccolo. Isi ti amiamo. Grazie a tutti gli amici, alla famiglia per esserci stati in un giorno così speciale”, scrive la showgirl argentina 38enne. Tutto è stato organizzato a Buenos Aires, dove ora vive. Wanda, grazie a chi ha curato la festa, trasporta tutti a “Isabella Land”, uno spazio dove gli orsi la fanno da padroni. Il party è in un castello.
“La festa dell’orso. Un ambiente incredibile pieno di orsetti proprio come richiesto dalla nostra festeggiata - scrive sul social Pedi tres Deseos, che si è occupato di tutto - Il bar candy è stato sognato con palloncini e fiori preziosi. Accompagnato dalla pasticceria che è stata un 100, il nostro banco di gommose furor e i tavolini fantastici come sempre”.
E ancora: “Per un compleanno spettacolare servono souvenir spettacolari. Isa e Wanda sono rimaste affascinate da ogni oggetto che la nostra festa e i suoi ospiti stavano per portare via: magliette, cappellini, tazze, bustine, candele e le macchine dei premi che hanno distribuito sorprese per tutti durante il compleanno”.
La festa è ovviamente extra lusso, con dolci infiniti, giochi pazzeschi, gonfiabili e innumerevoli gadget per gli ospiti. Wanda non bada a spese. C’è anche un toro meccanico a forma di orso e i cavalli: è tutto pazzesco. Presenti pure gli altri figli della Nara, avuti dal primo ex marito Maxi Lopez: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). La bimba estasiata osserva tutto con cura: le candeline le spegne oggi, 27 ottobre, ma il party arriva la domenica del giorno prima.