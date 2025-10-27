Wanda Nara organizza una mega festa extra lusso per la figlia Isabella che compie 9 anni: foto

Per la seconda figlia avuta dall’ex Mauro Icardi sceglie un Bear Party

La bimba compie gli anni il 27 ottobre, ma l’evento arriva di domenica

Una mega festa pensata apposta per lei. Wanda Nara organizza un Bear Party per Isabella che compie 9 anni. La seconda figlia avuta dall'ex Mauro Icardi, dopo Francesca, nata il 19 gennaio 2015, ha l’evento che sognava, come svela la mamma sul social condividendo foto e video del pomeriggio speciale della sua piccolina.

Wanda Nara organizza una mega festa extra lusso per la figlia Isabella che compie 9 anni

“La festa che sognava il mio amore più piccolo. Isi ti amiamo. Grazie a tutti gli amici, alla famiglia per esserci stati in un giorno così speciale”, scrive la showgirl argentina 38enne. Tutto è stato organizzato a Buenos Aires, dove ora vive. Wanda, grazie a chi ha curato la festa, trasporta tutti a “Isabella Land”, uno spazio dove gli orsi la fanno da padroni. Il party è in un castello.

Presenti pure gli altri figli della Nara, avuti dal primo ex marito Maxi Lopez: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012)

Il party si svolge in un castello a Buenos Aires, in Argentina

“La festa dell’orso. Un ambiente incredibile pieno di orsetti proprio come richiesto dalla nostra festeggiata - scrive sul social Pedi tres Deseos, che si è occupato di tutto - Il bar candy è stato sognato con palloncini e fiori preziosi. Accompagnato dalla pasticceria che è stata un 100, il nostro banco di gommose furor e i tavolini fantastici come sempre”.

Ci sono pure i cavalli

E ancora: “Per un compleanno spettacolare servono souvenir spettacolari. Isa e Wanda sono rimaste affascinate da ogni oggetto che la nostra festa e i suoi ospiti stavano per portare via: magliette, cappellini, tazze, bustine, candele e le macchine dei premi che hanno distribuito sorprese per tutti durante il compleanno”.

Wanda con i suoi famigliari e amici

Presenti pure le amiche più intime della showgirl

La festa è ovviamente extra lusso, con dolci infiniti, giochi pazzeschi, gonfiabili e innumerevoli gadget per gli ospiti. Wanda non bada a spese. C’è anche un toro meccanico a forma di orso e i cavalli: è tutto pazzesco. Presenti pure gli altri figli della Nara, avuti dal primo ex marito Maxi Lopez: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). La bimba estasiata osserva tutto con cura: le candeline le spegne oggi, 27 ottobre, ma il party arriva la domenica del giorno prima.