''Mi sono stufata di vivere in centro a Milano'': Taylor Mega vuole vendere la sua casa e trasferirsi in periferia, ecco perché

La 31enne friulana ha avuto una “illuminazione”: non vuole più stare in centro

Vorrebbe una casa più grande e soprattutto più vicina al verde, con meno caos attorno

Così le è venuto in mente di vendere o affittare la sua proprietà meneghina

Taylor Mega è stufa di vivere in centro a Milano.

L’influencer e personaggio tv, 31 anni, cinque anni fa ha acquistato una casa in una ambitissima zona del capoluogo meneghino. Qui i prezzi sono anche molto aumentati dal 2020.

Ma adesso sembra aver cambiato idea. Pur dovendo rimanere vicino alle attività della capitale economica del Paese, vorrebbe più verde e più tranquillità. Lo ha spiegato in un video ai suoi follower.

“Mi sono stufata di vivere in centro a Milano. Tra poco sono esattamente cinque anni che ho comprato casa”, ha detto nella clip.

Taylor Mega, 31 anni, spiega che vorrebbe vendere o affittare la sua casa al centro di Milano per trasferirsi in periferia

“Ora basta la voglio vendere, o comunque affittare perché ho avuto questa illuminazione, che voglio andare a vivere in periferia”, ha aggiunto, lasciando forse sorpreso qualcuno.

Il centro di Milano è infatti una delle zone dove vivere più ricercate d’Italia, piena anche di ricchi paperoni stranieri. In pochi però possono permetterselo a causa dei prezzi alle stelle.

“A Milano comunque devo stare per forza per lavoro, ma voglio vedere un po’ di verde, un po’ di cielo, non sempre questo grigiume, non ce la faccio più. Poi c’è il casino, rumori, cantieri”, ha proseguito.

Taylor nella centralissima Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

“E poi voglio una casa gigante”, ha sottolineato in un commento alla clip.

Un po’ le manca la sua precedente abitazione, che seppur in una zona centrale godeva di una relativa tranquillità: “Nella casa dove vivevo prima di comprare (sempre a Milano), ero in centro, ma all’interno di un cortile enorme bellissimo. Mi manca anche se quella aveva troppa poca illuminazione”.