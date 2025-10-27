''Esperienze con donne? Le ho avute'': Belen lo confessa in tv e rivela se le sono piaciute

La showgirl argentina è una delle ospiti della prima puntata della nuova stagione di “Belve”

Belen Rodriguez ha ammesso di aver avuto esperienze intime con donne.

La showgirl 41enne è stata intervistata da Francesca Fagnani per la prima puntata della nuova stagione di Belve, che sarà trasmessa martedì 28 ottobre in prima serata su Rai2.

In vista della messa in onda però sono state diffuse alcune clip di anteprima.

In un video la bella argentina ha fatto questa rivelazione. Si vede la conduttrice che ricorda a Belen una sua recente dichiarazione, in cui ha affermato di aver chiuso con gli uomini e di voler diventare “lesbica”.

“L’ho pensato… Se ho avuto esperienze? Sì, ce le ho avute”, ha detto.

E sembra che le sia anche piaciuto: “Mi sono trovata bene? Sì… però mi piace il manzo (ride, ndr)”. Insomma alla fine gli uomini restano la sua passione più grande.

In un’altra clip di anteprima la Fagnani chiede alla Rodriguez – che è mamma di due bambini, Santiago, che ha 12 anni, e Luna Marì, che ne ha 4 – se pensa di aver avuto quello che meritava dalla sua carriera.

La risposta è stata in realtà negativa: “Avrei meritato qualcosa in più. Per esempio? Che mi facessero parlare”.

“La televisione è gavetta. Nessuno te la insegna. Quando la sai fare e comunque non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso. Perché finita la bellezza, finito il lavoro… E siccome io non mi classifico soltanto per questo - sono molto brava nel mio lavoro - mi addolora”, ha proseguito.