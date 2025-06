Chanel Totti ruba la scena a mamma Ilary Blasi durante la tappa di 'Battiti' a Molfetta: guarda

La 18enne va in Puglia insieme alla fidanzata del fratello Cristian, Melissa Monti, classe 2005

Con loro c’è pure la piccola Isabel, 8 anni, terzogenita della conduttrice e di Francesco

Chanel Totti va in Puglia insieme alla fidanzata del fratello 19enne Cristian, Melissa Monti. La neo 18enne ruba la scena a mamma Ilary Blasi durante la tappa di Battiti Live a Molfetta. Look super curati e tanti sorrisi entusiasti per la ragazza che ha appena cominciato ha fare l’influencer, lavoro che adora. Con loro c’è pure la piccola di casa, Isabel, 8 anni, la terzogenita della conduttrice e dell’ex marito Francesco.

Chanel Totti ruba la scena a mamma Ilary Blasi durante la tappa di 'Battiti' a Molfetta

Lei e Melissa sono complici e si divertono un mondo dietro le quinte del programma che arriverà in prima serata su Canale 5 solo i primi di luglio. Si fotografano con Ilary e da sole. Chanel mostra le sue mise rock adatte all’occasione. Anche la Monti non scherza. Lei e Cristian stanno insieme dal 2022, ormai l’artista fa parte della famiglia e tutti fanno in tifo per lei, entrata nel cast de I Cesaroni.

La 18enne va in Puglia insieme alla fidanzata del fratello Cristian, Melissa Monti, classe 2005

Chanel e Melissa sono molto amiche

La Monti interpreterà Caterina nell’attesissimo ritorno della popolare serie tv Mediaset. Ha debuttato a 8 anni nella fiction Il tredicesimo apostolo. Nel suo curriculum tanti spot e anche una piccola parte ne La grande bellezza, il film Premio Oscar di Paolo Sorrentino, nelle serie Mi chiamo Maya e Solo per amore.

Le due dietro le quinte del programma

La ragazza con Luche

La Totti è felice per quella che ormai considera una sorella ‘aggiunta’. Attaccata a mamma Ilary, si gode ogni istante di questo anticipo d’estate che vede la Blasi tornare a lavorare prima di un’altra vacanza.