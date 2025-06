''La mia fidanzata è più matura di quello che dice la carta d'identità'': il 61enne Jimmy Ghione parla dell'amore con la 27enne Marialaura De Vitis

“Mi sono sposato con Tania e ho avuto due figli: Gabriele che ha vent’anni e Federico di quattordici”

“Mi ha lasciato 8 anni fa e ho di nuovo sofferto come un cane. Pensavo che fosse la donna della mia vita”

Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, in una lunga intervista a La Repubblica parla dell’amore con la 27enne Marialaura De Vitis, ex Pupa. Tra il 61enne e la ragazza, con cui vive una relazione da poco più di un anno, ci sono ben 35 anni d’età di differenza d’età. Lui sottolinea: “La mia fidanzata è più matura di quello che dice la carta d’identità”.

Ghione su di sé spiega: “Purtroppo si dà per scontato che uno bello sia scemo e che non sappia fare le cose. Però, ecco, per distruggere quello stereotipo bisogna lavorare più degli altri. Per dimostrare che non è vero che, se hai un ruolo o hai una posizione, è solo perché sei bello. E posso dire che i miei ventotto anni a Striscia sono una testimonianza: ci ho messo i contenuti oltre che, certamente, la bellezza. Ma, nonostante il mio bel viso e il lato B, in amore ho sofferto come un cane…”.

Poi, quando gli si chiede dell’anima gemella, si apre sul Paganoni, con cui si è unito in matrimonio nel 2003: “Mi sono sposato con Tania e ho avuto due figli: Gabriele che ha vent’anni e Federico di quattordici, sono molto fiero di entrambi. Non c’è giorno in cui non pensi di essere migliore per loro. Ma, per tornare alla domanda sull’anima gemella: mia moglie mi ha lasciato otto anni fa e ho di nuovo sofferto come un cane. Quando l’ho incontrata pensavo che fosse la donna della mia vita, per me la famiglia era (ed è) tutto. Ci siamo conosciuti ad Aosta venticinque anni fa, lei lavorava nel mondo del calcio, io ero lì con altri giornalisti per una partita di beneficenza a Morgex. Poi ci siamo sposati. Ma il matrimonio è naufragato”.

Adesso sta con Marialaura. Jimmy chiarisce: “Poi, dopo varie vicissitudini, ho conosciuto la mia attuale fidanzata, Maria Laura: ha 27 anni ed è molto più matura di quello che dice la carta d’identità. Studia, fa laboratori di teatro, dizione, doppiaggio. Ma la vita è complicata in amore e non solo”. I due vivono il loro legame alla luce del sole, ma non pubblicano foto sul social insieme, se non in rarissimi casi.