Giulia De Lellis e Tony Effe organizzano il baby shower per la loro Priscilla in una mega villa a Roma: le immagini

Al Relais Appia Antica l’influencer e il trapper accolgono amici e parenti

Abbigliamento casual e bagno in piscina visto il grand caldo nella Capitale

C’era già chi, in maniera impropria e del tutto fuori luogo, parlava di crisi. Niente di vero! Giulia De Lellis e Tony Effe sono più uniti che mai. La 29enne e il 34enne, perfetti piccioncini, organizzano il baby shower per la loro Priscilla in una mega villa a Roma. Sul social arrivano le immagini della festa tutta rosa dedicata alla bimba che nascerà in autunno.

Giulia De Lellis e Tony Effe organizzano il baby shower per la loro Priscilla in una mega villa a Roma

L’influencer e il trapper scelgono il Relais Appia Antica: la magione all’interno di un grande parco secolare, tra pini, cipressi e ulivi, è favolosa, arredata splendidamente. Negli ampi spazi che danno sul giardino è stato allestito un buffet ricco con tanti dolci in bella vita. Fuori c’è la grande piscina, pronta ad accogliere e rinfrescare i tanti invitati, accaldati per la temperatura alta che avvolge la Capitale.

Il 34enne con alcuni amici

Tanti tavoli allestiti all'aperto al Relais Appia Antica

Giulia indossa un abitino romantico in chiffon, chiaramente pink, Tony e super casual, come il resto degli amici e parenti che arrivano e portano i loro doni alla coppia. Si ride, ci si diverte. Poco dopo tutti sono in costume, perché il termometro invita tutti a fare il bagno e a rilassarsi stesi sul verde prato all’ombra di un grande albero.

Il buffet all'interno

Gli ospiti si accomodano bordo piscina

E’ un weekend da ricordare. La De Lellis sceglie anche il due pezzi rosa. Ogni particolare della festa è curato e perfetto: tiene molto agli eventi che organizza e questo è per la figlia che ha desiderato tanto.

Tony si rilassa sul prato verde

Giulia sceglie anche il due pezzi rosa

Nei giorni scorsi Giulia ai follower aveva svelato di aver già organizzato tutto per il parto. “La gravidanza, il parto e tutto sono una pratica, diciamocelo. Sono giorni che giro tra ospedali e medici, per sistemare tutte le cose del parto, ma sono contenta perché mi sono messa tranquilla, quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena, ma si arriva a un certo punto in cui ci sono pratiche inevitabili da sbrigare e sono stati giorni dedicati a questo, chi ha figli o li aspetta mi capirà", aveva raccontato.