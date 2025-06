''Con mia figlia Clara Isabel voglio essere più affettuoso'': Ignazio Moser e la confidenza intima a 4 mesi dal parto di Cecilia

Il 33enne ha detto a ‘Il Corriere della Sera’ di voler essere un padre diverso dal suo

Ignazio Moser, in attesa della sua prima figlia con Cecilia Rodriguez, ha raccontato qualcosa in più del suo percorso personale e familiare in un’intervista a Il Corriere della Sera. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato di voler essere un padre diverso da quello che ha avuto.

“Con mia figlia Clara Isabel, che nascerà a ottobre, voglio essere un papà diverso, più affettuoso, più libero nell’esprimere le emozioni”, ha dichiarato. Un desiderio che nasce da un confronto diretto con il rapporto vissuto con suo padre, Francesco Moser, trentino e dal temperamento riservato.

Ignazio Moser, 33 anni, con la moglie Cecilia Rodriguez, 33, e i loro due cani Aspirina ed Ercolino

Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano, ha da poco compiuto 74 anni, festeggiati proprio con Ignazio e Cecilia a Trento. Non è mai stato facile esprimere apertamente le emozioni in casa Moser. “Su questo mio padre è sempre stato un po’ bloccato, ha un mondo di emozioni bellissime dentro, fa fatica a tirarle fuori, ma con il tempo si impara a decifrarle”, ha confidato Ignazio.

Nonostante queste difficoltà, il figlio riconosce con gratitudine ciò che ha ricevuto: “Il rigore e la voglia di lottare sempre per emergere che mi ha trasmesso mi hanno aiutato molto nella vita”.

La scelta di Ignazio di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo non è stata subito compresa in famiglia. “Quello che non si conosce fa sempre un po’ paura. Papà è molto legato alle sue origini, alla terra, lo sport, la mia scelta è stata controcorrente, all’inizio ha fatto fatica a capirla”.

Lo scorso weekend c'erano anche Cecilia e Ignazio al compleanno di Francesco Moser a Trento

Oggi vive a Milano con Cecilia, dopo il matrimonio celebrato nel 2024, ma non esclude un futuro in Trentino. “Adesso, a 33 anni, mi godo quest’occasione. Più avanti potrei tornare a lavorare a Trento, in azienda”, ha detto.

L’idea di impegnarsi di più nell’attività di famiglia resta una possibilità concreta. “È stato un grande papà e un’icona dello sport, ma è difficile avere a che fare con lui sul lavoro, in azienda”, ha ammesso.

C’è anche la voglia di continuare a seguire il proprio percorso. “Credo che seguire la mia strada sia stata la scelta migliore. Sono curioso e ambizioso, volevo mettermi alla prova, vedere cosa c’è nel mondo al di fuori delle Cantine Moser e del Maso, uscire dalla comfort zone”.