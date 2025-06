Paola Di Benedetto e il fidanzato Raul Bellanova si regalano una vacanza da sogno, quasi un anticipo di luna di miele: ecco dove sono

La 30enne e il calciatore 25enne sono volati lontano dall’Italia, in luoghi esotici

Stanno insieme da oltre due anni, con un piccolo stop: da maggio 2024 però sono nuovamente felici

Quel momento di allontanamento è servito a entrambi. Poi da maggio 2024 sono tornati a fare coppia. Il loro è un legame forte da oltre due anni, ora coronato da una vacanza da sogno. Paola Di Benedetto e il fidanzato Raoul Bellanova si regalano quasi un anticipo di luna di miele: per i due prima un’entusiasmante safari in Africa, tra leoni, giraffe e gazzelle, e poi giorni super rilassanti su un’isola delle Seychelles, famose per paesaggi incontaminati e mare cristallino.

La 30enne e il calciatore 25enne condividono alcuni scatti del viaggio che li ritraggono insieme con i volti raggianti, o sulla jeep mentre scorrazzano per la savana o mentre bevono un rinfrescante cocktail vista mare al tramonto, o ancora mentre si allenano nella palestra del resort ‘vicini, vicini’.

L’ex Madre Natura, vincitrice del GF Vip 4, mostra le sue curve mozzafiato in costume o con abiti aderenti. Le divergente col giocatore ci sono state in passato, pare tutto risolto.

Lei a Verissimo a gennaio scorso aveva detto: “Siamo abbastanza giovani entrambi e abbiamo due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare momenti in cui non sai cosa l'altro pensa davvero. Devi imparare a fidarti e trovare un compromesso. Ci abbiamo messo un po', ma adesso siamo una squadra fortissima sento di dire”.