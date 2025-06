''Vorremmo farlo a gennaio in un posto caldo'': Matilde Brandi rivela in tv quando saranno le nozze col futuro marito Francesco Tafanelli

La showgirl 56enne e il manager 53enne sono legati dal 2021: i fiori d’arancio tra pochi mesi

Dopo tanti tentennamenti lui sceglie il 2026 e alla compagna dice ironico: “Sarai invitata”

I fiori d’arancio li hanno annunciati varie volte, ma finora sono stati ‘rimandati’. Matilde Brandi rivela in tv quando saranno le nozze col futuro marito Francesco Tafanelli. La showgirl 56enne e il manager 53enne sono legati dal 2021: i fiori d’arancio arriveranno tra pochi mesi. “Vorremmo farlo a gennaio in un posto caldo”, svela lui a La Volta Buona.

“Quindi, quando vi sposate?”, incalza Caterina Balivo. “Ci sposiamo? Decisamente sì, essendo lei invitata ovunque le chiedono una esclusiva sulla data. Per non scontentare nessuno, ne dà ogni volta una diversa”, dice Tafanelli, parlando di Matilde. Poi l’uomo sottolinea: “In realtà è l’anno prossimo, e verrai invitata!”. Scherza con la compagna che lo guarda con amore.

“L’idea è per il mese di gennaio, con il freddo, sono d’accordo con lei sull’idea di farlo in un posto al caldo con solo la famiglia e poi, magari, fare qualcosa qui in Italia”, aggiunge Francesco. L’anno è quindi il 2026, mancano meno di 7 mesi. “Lei l’avrebbe fatto anche l’anno scorso ma io non potevo per ragioni di lavoro… Per questo abbiamo scelto il 2026”, chiarisce ancora l’agente di famosi brand fashion. Matilde è contenta: con lui ha riscoperto un sentimento puro. Anche le gemelle che ha avuto dall’ex Marco Costantini, Aurora e Sofia, 19 anni, adorano il compagno della madre.